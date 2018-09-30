〈北部〉《桃園》防災教育館啟用 後天起免費參觀

2018-09-30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕斥資三億三千萬元新建的桃園市消防局訓練中心暨防災教育館昨天啟用，市長鄭文燦出席啟用典禮並陪同新屋火警殉職消防人員家屬為紀念牆揭幕，他表示，防災教育館設有火場滅火VR體驗、煙霧體驗室、地震體驗平台等，透過模擬常見的災害情境，幫助民眾從小建立防災觀念，十月二日起開放免費參觀。

消防局表示，開放時間為每週二到週六上午九點到下午四點半，若是團體參觀可上消防局網站登記「團體預約報名」，屆時將安排導覽員提供解說、引導體驗等服務。

訓練中心設備 全國數一數二

消防局訓練中心暨防災教育館基地面積約九千平方公尺（二七二二．五坪），分為訓練中心、防災教育館、室外訓練區等，其中，訓練中心設備是全國數一數二，包括空氣呼吸器侷限空間訓練場、耗氧訓練室、實境模擬救護教室、體能訓練室等，消防人員說，全副武裝進入耗氧訓練室操作高階樓梯機、拉力機、飛輪等，再進入空氣呼吸器侷限空間訓練場，利用濃煙、聲光效果模擬火場情境，對他們掌握自己處於高度耗氧環境下的體能狀況與救援能力有極大幫助。

室外訓練區有多功能高低救助訓練塔，提供高低索救助、橫渡架設、侷限倒塌空間、橫立坑救助等場地，提供消防人員接受更精良的訓練。

至於防災教育館以「教育推廣、救災訓練、智慧科技」為目標，規劃自然災害、安全的家、消防勇士等展區，設置兒童AR繪動消防車、CPR結合AR即時回饋、居家安全解謎闖關、火場滅火VR體驗、煙霧體驗室、地震體驗平台等，民眾可以體驗各種災害樣貌，建立正確的防災觀念。

新屋殉職勇消設影像紀念牆

防災教育館門口特別設置新屋火警殉職消防英雄影像紀念牆，鄭文燦表示，市府記取新屋火警的教訓，持續加強消防設備與各項政策，包括消防人員員額增加四成、預算從十九億提高到廿六億元等，而消防人員除了要謹記「英勇是消防員的本色，安全是唯一的守則」，也要不斷加強專業技能及體能，設立訓練中心就是希望提供消防隊員更好的設備與環境。

消防局表示，敬鵬大火殉職消防人員也會設置「紀念牆」，至於設置地點是否在防災教育館前、用何種形式，將待與家屬溝通後才能確定。