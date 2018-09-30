〈中部〉重障婦失禁被綁陽台 媳婦泣訴快發瘋

2018-09-30

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮一棟大樓其中一戶一名七十歲老婦被以繩子勒頸方式綁在陽台上，影片經民眾拍攝PO網，引發網路民眾罵翻，質問：「這樣綁自己媽媽還有天理嗎？」彰化縣政府社會處與鹿港警方昨天接獲訊息趕往處裡，初步發現老婦為重度精神障礙，有就醫史，常失禁，還有自殘行為，媳婦因此將她綁在陽台上方便照顧，已排除有虐待行為，不過晚間警方仍將媳婦依強制罪函送法辦。

昨天有民眾在臉書「彰化踢爆網」PO出一段影片，指出彰化縣鹿港鎮一棟大樓，經常看到樓下一名老婦人被以繩索綁在陽台，上前關心還被家屬罵，這樣綁自己媽媽「還有天理嗎？」許多民眾看到影片大罵「沒天良」、「沒良心」、「以後媳婦老了希望也可以被綁在陽台」，民眾在網路一面倒罵翻。

彰化縣政府社會處與鹿港警方昨天下午接獲反映後趕往處裡，老婦的媳婦情緒失控喊叫：「我已經很累了，快要發瘋了、受不了了！」

警方表示並未接到報案，媳婦向他們說老婦有失禁與自殘傾向，將她綁住比較不會發生危險。老婦育有一子一女，兒子長期在中國工作，該處為她與媳婦、二個孫女同住，老婦罹患精神障礙多年，她被以繩子綁在陽台也有一段時間。

縣府社會處也表示並未接獲通報，已指派社工人員會同警方處理，並呼籲家屬如有照顧上的問題，應尋求社會處等資源協助，以免觸法。