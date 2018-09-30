〈中部〉協助青創 林明溱、洪國浩都喊設基金

2018-09-30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕藍綠縣長參選人有志一同爭取年輕選票！國民黨尋求縣長連任的林明溱，昨在縣府舉辦的「青年留鄉創業論壇」，承諾明年由縣府籌一億元設青年創新育成基金，讓有心創業的年輕人無息貸款，另也應允十三鄉鎮市設公共汽車，載遊客抵偏僻景點。民進黨縣長參選人洪國浩則說，月初就與青年對談且也提出設促進發展觀光基金，及青農施設溫室貸款利息由縣府補貼，同時也提出縣府巴士的政見。

林允明年籌一億元 設單一窗口

南投縣府昨日在縣府地下二樓禮堂，舉辦「青年留鄉創業論壇」，由縣長林明溱率多名一級主管與縣內返鄉創業和務農的年輕人對談。

昨有多人建議由縣府設青年創新育成基金，先籌五千萬元提供五十個創業年輕人無息貸款。林明溱允諾明年縣府就籌一億元，無息提供年輕人創業貸款，且未來縣府也會有協助青年的單一窗口。

昨日也有多名青農希望能在觀光景點有青農市集，協助銷售青農優良農產品，並有銷售或可與政府連結的平台，這也獲林明溱允諾協助。

洪：協助青年創業 補助貸款利息

洪國浩昨日在埔里鎮成立埔里和仁愛聯合競選服務處，有關青年論壇和相關的政見，他強調，九月初就與在地青年對談過，也在其政見中提出了多項與青年有關的政見。

洪國浩說，協助青年創業及觀光業者轉型，提出了籌款設立促進發展觀光基金，而青農最需要的溫網室等設施，中央已提高補助，若能當選縣長也將由縣府撥款補助貸款利息。

另外也將設共同電商行銷，並請台糖釋出土地便宜租給青農耕作。交通部分，也早就提出府巴士構想和交通建設一環線，串連十三鄉鎮市省道和縣道交通。