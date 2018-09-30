〈中部〉彰縣農地違章工廠 9年來僅兩家變合法

2018-09-30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣目前尚有三、四千家農地違章工廠，業者看到已有變成合法工廠的案例，也想經由納管逐步擺脫違章之名，無奈申請之門已關，業者感嘆說，二○○二家申請納管臨登工廠，最後僅一千五百六十五家接受納管，納管近九年來只有兩家業者，歷經千辛萬苦才變合法，政策說得很好聽，實際執行起來卻讓業者吃閉門羹。

九成左右都是卅人以下小工廠

彰化縣中小企業規模，九成左右都是卅人以下小工廠，縣府統計，沒有合法身分的工廠家數約五、六千家，當中有二○○二家於二○一○年陸續申請納管，其他有近年新設立新廠，也有二○一○年之前既存違章工廠，約三到四千家，連臨登身分都沒有。

「餅畫得很大，卻吃不到。」傳統製造業的花壇鄉業者說，全縣到目前為止，只有中央於二○一二年推動「輔導未登記工廠合法經營方案」政策，彰化縣公告劃設卅二處特定農業區、九十一間工廠家數，只有鹿港鎮欣大園藝特區變更成功。

還有大村鄉業者說，「成功個案用拇指都算得出來！」二○○二家申請納管臨登工廠，最後僅一千五百六十五家接受納管，納管近九年來只有兩家業者，歷經千辛萬苦才變合法。

業者怨連納管都很難通過輔導

許多業者抱怨，中央到地方都說會讓業者安心經營，會解決農地違章問題，如今連已納管都非常困難能通過輔導，遑論未納管而無法納管，問題癥結出在法規，法規一修再修，舊法新法疊床架屋，業者只能自求多福。

對此，經濟暨綠能發展處代理處長王盟貴表示，全國齊一的輔導政策，法源來自工廠管理輔導法，二○一○年六月二日開放申請納管，五年輔導期原本只到去年六月二日，後來中央因應修法，再開放申請和展延輔導期，第二次開放申請，早在二○一五年六月二日截止，期限已過。

縣府：已發文中央請求再修法

王盟貴指出，臨登工廠輔導屆滿期為二○二○年六月二日，尚有一年多才屆滿，縣府聽到業者心聲，今年四月和七月兩次發文中央請求再修法、再展延輔導期限，以讓業者有更充裕時間辦理。

對於尚未納管業者的心聲，王盟貴說，輔導前提須兼顧國土保護和農地利用價值，牽涉法條很多很廣，全國齊一的政策，只要中央完成修法，同意再給業者申請寬限期，縣府都會照辦，不會刁難業者。