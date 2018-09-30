〈中部〉《孝親家族鄉里稱羨》陳秀麗生七女 老來被當八妹疼

2018-09-30

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣水上鄉南鄉村八十六歲阿嬤陳秀麗，連生「七仙女」，雖無兒子，但女兒們很孝順，笑稱母親的年次最少，是「八妹」，把母親當小妹疼惜，有兩個女兒回娘家住陪伴老母，年節時四代四十多人都回老家跟「阿祖」團圓，家族孝行感人，獲選今年弘道老人福利基金會與瓦城泰統慈善基金會合辦的全國世代家庭孝親表揚「瓦城孝親獎」。

獲選「瓦城孝親獎」表揚

陳秀麗與先生羅君勻婚後十四年連生七個女兒，在傳統的鄉下農家備受側目，常被人說「只生查某囝」、「以後沒人拜」，因與丈夫背負傳宗接代責任，讓她當時壓力很大，所幸女兒們很孝順，幫忙家務，長大離家或出嫁後，仍寄錢補貼家用，六女羅淑芬的長子還從母姓傳承香火，羅淑芬和二姊羅梅賢現與母親同住照顧。

兩個女兒返家同住照顧

羅君勻七年多前過世，女兒們想逗母親開心，笑稱七仙女有「八妹」，要疼惜「年次最少」的妹妹；陳秀麗一直捨不得出國旅遊，女兒們帶著她出國散心；陳秀麗今年端午節前說「從沒看過龍舟」，大家就推著輪椅帶她到東石漁人碼頭看龍舟賽；大女兒羅月桃雖已過世，但女婿和孫子女們逢年過節就返鄉探視長輩，老厝的一面牆上滿是家族照片。

陳秀麗去年罹患重病，身體狀況漸差，今年七月開刀後曾昏迷不醒，多次住院，中秋節前才返家。縣議員林緗亭為陳秀麗家族報名孝親表揚，日前公布入選，十月廿七日將接受表揚，陳秀麗得知獲獎很開心，近日陸續有親友來道賀。

南鄉村長謝魏雪鳳表示，陳秀麗雖無兒子，但年節返鄉團圓的家人是「全村最多」，鄰里稱羨，先前她長期擔任社區志工，熱心服務，獲獎實至名歸。