〈中部〉雲林公費流感疫苗 10月15日起接種

2018-09-30

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣今年度公費流感疫苗採購約十八萬劑，疫苗開打日期調整為十月十五日，學校則在十一月一日開始入園接種，較去年延後二週，雲林縣衛生局提醒符合公費接種條件民眾，疫苗開打後儘速完成接種，防範流感威脅。

18萬劑 近150家院所可施打

衛生局表示，台灣每年十一月下旬進入流感流行季節，流行期至隔年二、三月，衛生局表示，接種流感疫苗後抵抗力增加，且無明顯不良副作用，要降低流感重症危害，接種流感疫苗是最好的預防方法，全縣有近一百五十家合約醫療院所都可接種。

衛生局指出，雲林今年度公費流感疫苗採購約十八萬劑，一般於接種後二週才能達到充足的保護力，國小入學前幼兒如未接種過流感疫苗者，須間隔一個月接種第二劑，才能達到最佳保護效果。

50歲以上成人可公費接種

流感疫苗公費施打對象包括︰一、五十歲以上成人。二、醫事及衛生防疫相關人員。三、孕婦及六個月內嬰兒的父母。四、禽畜業及動物防疫相關人員。五、滿六個月以上至國小入學前幼兒。六、安養、養護、長期照顧等機構對象。七、幼兒園托育人員及托育機構專業人員。八、具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人、罕見疾病患者及重大傷病患者。 九、國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生（含進修部與境外台校，但不含補校）、少年矯正學校及輔育院學生，及屬「中途學校—在園教育」性質兒童及少年安置（教養）機構學生。