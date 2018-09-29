〈南部〉反黑金賄選 黃偉哲高思博攻防

2018-09-29

〔記者萬于甄、邱灝唐／台南報導〕九合一大選倒數五十六天，民進黨由黃偉哲及議員參選人聯合造勢，訴求「反黑金、反賄選、要團結、要全上」，國民黨則由高思博及議員參選人召開「反賄選、反黑金、清白參選」記者會，反賄選及反黑金形成攻防焦點。

在高思博的記者會中，再提出所謂黃偉哲涉及大創案的新事證，要求黃向市民說清楚講明白，黃偉哲陣營則認為，高再次針對幾個已被澄清的案子冷飯熱炒，負面攻擊只會遭到市民唾棄。

民進黨台南市長參選人黃偉哲昨與黨部主委黃先柱及市議員參選人，在水萍塭公園宣示聯合競選，誓言要團結勝利打造清廉政治。

黃偉哲表示，一再打負面選戰的陣營，民調也一直下降，黃先柱則指出，本屆選舉國民黨李全教賄選事件，引發全國關注，讓台南民主蒙塵，更阻礙台南的建設與進步，地方政治不能任由黑金橫行。

而國民黨同一時間在永康舉行記者會，高辦發言人毛嘉慶表示，團隊發現「宇成工程顧問公司」負責人劉士煒，就是黃偉哲辦公室前主任曾碧珠的兒子，且工程公司經營項目竟有「化妝品」業務，還和工研院授權面膜商標技術不謀而合，大創案的白手套除外界熟知的元侑公司，如今又多一家宇成，怎不讓人打問號？

對此，黃偉哲競選發言人蔡旺詮認為，高開記者會，再次針對幾個已經被澄清的案子冷飯熱炒，浪費社會資源，且高思博民調已落「老三」，顯示負面攻擊只會遭到市民唾棄，呼籲高思博停止政治鬥爭、抹黑，否則只是提油救火。

此外，無黨籍市長參選人蘇煥智昨也在東區舉辦廟口開講；參選人許忠信則以相片呈現南市騎樓高低不平的情況，並提出人行優先、府城騎樓平整化政策，全面改善台南市交通問題。