〈南部〉《台南》下水污泥再利用 示範驗證廠明年初動工

2018-09-29

〔記者楊金城／新營報導〕台南市現有六座水資源回收中心（污水下水道污水處理廠），日產約十五公噸下水污泥，市府水利局向內政部營建署爭取補助，將斥資一億一千萬元在仁德水資源回收中心設置全台首座下水污泥再利用示範驗證廠，目前正在工程設計審查，預計明年初動工興建，明年底前試運轉。

落腳仁德 「材料化」再利用研發

水利局污水養護工程科長林育年說，未來將全市下水污泥集中於示範驗證廠，進行「材料化」再利用技術的研發驗證和運用，技術核心為將污泥造粒後，再將其高溫燒結成輕質粒料，可用於公共工程如道路級配料、輕質混凝土和景觀，如植草磚等用途。

污水下水道普及率是現代化都市指標，台灣推動污水下水道建設至今廿六年，下水污泥產出量也逐年增加，水利局說，為避免發生下水污泥無處可去的窘境，如何解決可說迫在眉睫。

營建署規劃下水污泥採取「燃料化」、「材料化」、「肥料化」三大再利用的方向，希望下水污泥達到減量化、穩定化、無害化和資源化的目標。

水利局說，下水污泥為廢棄物清理法所稱之「事業廢棄物」，部分再利用方式不適合堆肥再利用，因此爭取興建全台首座下水污泥再利用示範驗證廠，未來將驗證不同配比之再利用產品，建立下水污泥再利用技術，提供未來自行設置再利用設施的參考典範。

南市現有六座污水處理場，每天平均生產十五公噸下水污泥（扣除一座BOT廠），有些將污泥脫水暫存，有些合法掩埋。