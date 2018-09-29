〈南部〉Men Go卡啟用 交通運具每月吃到飽

2018-09-29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕一卡通二代卡Men Go卡正式上市，最多可整合卅二種交通運具，高雄市民眾可用超划算的月票價格全票一四九九元、學生票一二九九元，享受卅天捷運、公車、輕軌吃到飽。

交通部運輸研究所與高雄市交通局合作的Men Go卡，全國首創，昨天首先在高雄市推出，由交通部常務次長祁文中、高雄市副市長史哲一起說明這項超值「好康」創舉。

一卡通二代卡 整合高捷、輕軌等

Men Go卡目前先整合高捷、輕軌、公車、渡輪、公共腳踏車、特約計程車等運具，未來電動共享運具如電動汽機車上路後，同樣可納入，最多可整合卅二種交通運具。

全票1499元 學生票1299元

即日起下載手機APP及購買月票，申辦成為Men Go會員，就可以超划算的月票價格（無限暢遊方案，全票一四九九元、學生票一二九九元），在高雄地區享受卅天捷運、公車、輕軌無限次數使用。

交通局指出，民眾在今年底前購買「無限暢遊方案」，更加送好禮Men Go Point六百點數，可使用專屬特約計程車 ，補助每趟旅程起始費率八十五元（即八十五點），外加旗津渡輪四次免費、Cbike卅分鐘免費。

Men Go卡還可以選擇客製化運具優惠套餐，最低只要三九九元起，透過APP規劃路線，讓通勤旅遊更省錢又環保。

Men Go卡剛上市，就獲得高雄市企業如中鋼、日月光集團，及中山大學、正修科大、樹德科 大、輔英科大等大學的支持，中鋼更補助購買Men Go卡月票的員工每月三五○元。

交通局強調，Men Go卡算是一卡通的二代卡，月票方案適合學生及通勤族購買，下一階段會鎖定觀光客，推出優惠方案，詳情可電洽客服專線：07-2385899，或上網（https://men-go.tw/）查詢。