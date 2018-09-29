〈南部〉屏縣議員批疏濬回饋金亂花 水利署否認

2018-09-29

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣議員吳亮慶昨天質詢有關水利署疏濬回饋金議題時，抨擊縣府未善用該筆款項治水，而是拿去補助鄉鎮公所舉辦唱歌跳舞，好像天下都太平了，都不會淹水了，鄉鎮長最喜歡辦這種活動，因為大家都有錢賺，難怪屏東縣貪污被判刑的鄉鎮長這麼多。對此縣府強調經費核定權在水利署而非縣府，水利署七河局則強調回饋金八成用於治水等工程，二成補助相關宣導活動。

七河局︰八成治水 二成補助活動

吳亮慶指出，南二高長治交流道路段每逢豪雨就淹水，今年就淹了三次，居民怨聲載道，反映了十幾年都沒有用，水利署今年核撥近九千萬元疏濬回饋金給屏東，縣府居然補助給鄉鎮公所辦卡拉OK、放煙火，吃吃喝喝花掉了，檢調單位應該要好好查一查。

縣府研考處長鄞鳳蘭表示，縣府依據水利署疏濬回饋金公益支出管考要點，只要鄉鎮公所提出的計劃符合水資源教育宣導項目，縣府就會轉送水利署，經費的核定權在水利署並非縣府。

水利署第七河川局表示，該局依轄管河川疏濬量多寡，每年核定一定比例回饋金給屏東縣政府，其中廿％用於公益支出，如最近常被提及的舉辦活動是否落實水資源宣導，該局會根據鄉鎮公所提計劃內容加以審核，並非照單全收，其餘八十％回饋金大部被用於改善地方民眾的生活環境，包括道路改善及區域排水工程等，只是這個部分未被凸顯，關注的焦點都在唱歌跳舞部分。