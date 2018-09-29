〈南部〉台糖林蔭大道2公里 瑞源私房景點

2018-09-29

〔記者王秀亭／鹿野報導〕台糖公司二十年前沿著鹿野鄉瑞源農場周邊道路，種下兩公里長、寬二十公尺、面積四．○八公頃的環保林園大道，如今綠樹成蔭，成為在地居民晨昏散步的私房景點（見上圖，記者王秀亭攝），台糖花東區處昨天帶著鄰近的瑞源國中、小師生及社區居民，走進林蔭大道認識林木種類，更拿起清潔用具清理周邊環境，瑞源地區居民更盼台糖能進一步利用，成為在地旅遊新基地。

4排樹種了20年 散步心曠神怡

台糖公司花東區處經理林祥禎表示，台糖配合環保署政策，在全台各地的台糖農場栽種「環保林園大道」，台東縣有兩處，一處在池上鄉省道台二十甲線旁，占地二．七六公頃、一．三八公里長，另一處在鹿野鄉瑞源農場周邊四．○八公頃、兩公里長。

林木種植離路二十公尺的寬度種下四排，每排間隔五公尺，有茄苳樹、印度紫檀、瓊崖海棠、石櫟、大葉山欖等，不僅美化環境、降低噪音污染，也是飛鳥、蝴蝶及昆蟲的棲息場所。

瑞源國中教導主任葉俊男說，在地居民都知道這條台糖的林蔭大道，是清晨傍晚散步運動的好去處，被林蔭大道環繞的瑞源農場內，還有台糖早期的場站月台，是在地人的私房景點，昨天在台糖人員的解說下，學生們第一次深度認識這裡的林木種類。

瑞源國小師生則直接在林蔭大道裡上起自然課，小朋友們開心地觸摸樹幹、枝葉，學習辨別各種林木，社區民眾及學生們一起拿起掃帚、夾子，清理活動場地周邊環境，要讓美景永續。