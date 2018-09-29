〈南部〉東港海濱國小校內孔廟祭孔 舊窗框做文昌筆

2018-09-29

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港鎮海濱國小校園內有孔廟，昨天校方依古禮舉辦祭孔儀式，並將這項特色結合即將舉辦的台灣燈會，打造一比一比例的佾生大型花燈，從舊校舍拆下的台灣檜木窗框活化再利用，加工為文昌筆，搭配「智慧椅」為學子「開智慧」。

打造佾生大花燈 參展燈會

海濱國小校內孔廟原為日本天照大神神社，國民政府來台後欲撤除日本象徵，但拆除過程中極不順利，直到引進孔子神像「坐鎮」才相安無事。校長趙鍚清說，為感謝孔子，並傳揚儒家道統，每年教師節都會舉辦祭孔儀式，成為該校特色。

36佾生 23在校生加13校友

昨天祭孔典禮由鎮長徐志雄擔任正獻官，地方民代及教育界人士擔任陪祭官廿三名在校生及十三名已升上國中的「校友」擔任佾生，以「咸和之曲」迎神（孔子神靈降臨）。徐志雄隨後為智慧椅及文昌筆主持揭用儀式，致贈卅六枝文昌筆給佾生。

趙鍚清表示，校舍耐震補強工程拆除的窗框為台灣檜木，丟棄可惜，在向教育部爭取購置木工車床後，製成文昌筆分送佾生，其中一支六十九公分長的文昌筆裝在木椅上，取名「智慧椅」，考季時將放在孔廟前為考生加持開智慧。

校方也替即將在東港舉辦的台灣燈會提前暖身，打造「佾生」造型花燈，昨天首度亮相，與成人一比一大小的花燈，維妙維肖格外吸睛。