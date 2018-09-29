〈南部〉陳其邁路口拜票 韓國瑜參加直播秀

2018-09-29

〔記者葛祐豪、劉禹慶／綜合報導〕昨天是教師節，民進黨高雄市長參選人陳其邁、議長康裕成雙母雞領軍，一早帶領三選區的十名市議員參選人，在路口拜票，國民黨韓國瑜則在中油宏南訓練教育中心參加《YAHOO市長進行式直播》，藝人郭子乾並模仿韓國瑜的樣貌，相似度破表。

陳攜議員參選人打出團結拚過半

高雄市年底選戰白熱化，民進黨市議員選情打出「團結拚過半」口號，昨天各選將手舉「教師節快樂」的布條，在大順、博愛路口向路過的民眾拜票，獲得不少民眾鼓勵加油。

康裕成強調，這種跨選區參選人同時拜票，還是頭一遭！目的是希望營造團結氣勢，力拚議會過半。

陳其邁表示，大順、博愛路口是高雄市重要交通路口，特別選在這裡「母雞帶小雞」，選舉剩下不到兩個月時間，要加緊利用時間跟選民接觸，路口拜票能讓支持者的熱情加溫。

陳其邁說，高雄市三十八個行政區，陸續都有規劃聯合拜票的活動，要讓市議員與市長的選情加溫，並「把在安全名單附近的小雞，都拉抬上來」。

郭子乾模仿 韓指八十％相像

對於活動中郭子乾模仿自己有幾分像？韓國瑜表示「起碼八十％」，但他看到郭子乾，才發現「禿頭長得恐怖」稱讚化妝師很厲害。

針對高雄市民進黨昨天啟動跨區聯合路口拜票，國民黨是否有此規劃？韓國瑜強調，選舉是八仙過海、各顯神通，「他有他的選法，我有我的選法」，只要是健康、陽光、磊落的選舉方法，他都歡迎，不要再走抹黑的方式。

媒體詢問韓國瑜，是否開始「母雞帶小雞？」他回說，我是「禿雞帶小雞」，國民黨沒錢，但保證有熱情理想，這是一場貴族（指民進黨）對平民（指國民黨）的戰爭。

陳其邁表示，該節目是YAHOO與三立合作，他十月份也會參加。

韓國瑜昨天也跨海抵澎為賴峰偉助選，韓國瑜提出「高澎共同生活圈」理念，高雄與澎湖在醫療、交通、觀光、雙語教育師資等相互合作，共同拚經濟。