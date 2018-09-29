〈台北都會〉金牌、海洋熊讚惹爭議 行銷費砍400萬

2018-09-29

〔記者蔡亞樺／台北報導〕在世大運打響知名度的台北市吉祥物「金牌熊讚」，改版整形為海洋熊讚，惹出爭議至今未休，觀光傳播局明年擴編預算增加至九百萬元，市議會教育委員會昨審查預算時，不滿市府自己亂搞出熊讚爭議，還要額外花錢，經費行銷只著重海洋，看不到金牌熊讚，最後教委會大砍四百萬，准列五百萬元。

議員：市府搞出爭議 操偶師費用卻沒增加

觀傳局明年度預算，斥資九百萬元行銷城市吉祥物，比今年增加五百萬元，但不少議員質疑，多的預算用在品牌授權跟社群經營管理，最重要的操偶師費用卻沒有增加，市議員戴錫欽表示，熊讚有知名度，照理說不用編預算，反倒是要有歲入預算才對。

觀傳局長陳思宇說，熊讚現在邀約不斷，今年編列行銷經費已經不夠，因此明年才會增編，預算將投入熊讚出席市政活動、公益活動，以及城市行銷與觀光推廣等，而未來目標希望達到熊讚能自負盈虧，甚至有盈餘。

市議員許淑華認為，熊讚爭議都是市府自己搞出來的，卻額外要花這些錢不合理；戴錫欽也說，改版過程市府說不清，又因智慧財產權搞得烏煙瘴氣。市議員李慶鋒也質疑，市府行銷主力都在海洋熊讚，沒行銷金牌熊讚。市議員厲耿桂芳則提到，熊讚邀約不斷，操偶師負擔增加，加上紀念品銷售攸關收入，提議刪除至六百萬，教委會最後准列五百萬元。另台北燈節明年度預算增加至六千三百萬元，遭質疑贊助募款流向不明、規避採購法等爭議，教委會刪除三百萬，准列六千萬元辦理燈節。