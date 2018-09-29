〈台北都會〉仰德大道車禍減 柯自豪︰家長會感謝我

2018-09-29

〔記者黃建豪／台北報導〕市政府昨召開交通會報，交通局報告陽明山仰德大道今年一月至七月交通事故傷亡率，較去年大減六十％。市長柯文哲會上自豪表示，「會讓很多家長感謝我們」、「家長會有感，找記者寫一寫。」對此，市議員顏若芳批評，這是市政府本來就該做的事，市長對市政不該擺出這種高高在上、施捨的心態。

柯︰很好的宣傳 找記者寫一寫

去年七月，仰德大道與新安路口發生四人死亡重大車禍後，台北市加強改善力道，從分析肇事主因、易肇事族群、易肇事路口、車種，到十處以上的工程改善、增設測速照相機、交安與校園宣導。

根據交通局統計，今年一月至七月，交通事故件數計三十二件，造成一人死亡、三十六人受傷，相較去年同期的交通事故八十件、五人死亡、九十七人受傷，案件數大減約六十％。

議員批柯高高在上、施捨心態

柯文哲表示，仰德大道事故減少六十％，「這個只要拿到文化大學報一次，就會讓很多家長感謝我。」柯也說，一年光車禍就少掉五十件，雖然跟選票沒有關係，但政府該做的還是要做，就像鄰里交通改善計畫，如果有效，車禍人數就下降。

柯文哲還當場下指令，「這就是很好的新聞，宣傳家長會有感，找記者寫一寫。」每年有多少學生在上面斷手斷腳、死了很多人。他接著提到，自己弟弟的兒子就是，大一新生碰到車禍事故，沒有撞死，但撞到頭部外傷，沒有辦法畢業，所以該做的事情就做一做，並指示交通局，將政府蒐集的資料庫提供給交通科系的碩博士生做研究。

對此，文化大學畢業的顏若芳表示，仰德大道事故確實很高，但市府所做的標線改善等工程，是政府本來就該做的事情，事故率降低就要向家長邀功、要家長來感謝，好像市政成果是施捨給家長或用路人似的，市長是人民選出來的，不該是這樣拿著人民賦予的權力與公帑一副高高在上。