〈台北都會〉出任北農董座 彭振聲︰來幫吳音寧的

2018-09-29

〔記者楊心慧、黃建豪／台北報導〕台北農產運銷公司昨上午十時召開臨時董事會，選出北市工務局長彭振聲擔任董事長一職。是否代表市府與北農間的疙瘩將解決？市長柯文哲昨上午受訪表示，不是都沒有，只是RESET（重來、重置）。

會議一開始先由廿三席董事選出新常董，再由七名常董選出董事長，彭振聲順利通過兩關，出任董事長。彭振聲受訪指出，由於過去市場改建案，市府都是透過市場處間接與北農溝通，如今能直接與總經理吳音寧溝通，相信未來業務推展會很順暢。

柯：與北農關係將重來

柯文哲受訪說，有事先跟農委會協調過，也有叫彭振聲要一個個打電話給北農董事。至於與吳音寧關係如何處理？柯文哲僅表示，雙方默契是北農董事長由台北市政府派任，總經理由農委會派任，相信農委會自己會處理。

彭振聲當選後表示，董事長和總經理是同一陣線，「我是來幫她的！」第一果菜批發市場改建很重要，當董事長後，能了解需求面和經營方式，可直接透過工程面直接解決，而未來也會與吳音寧當面溝通、協調，現在兩人目標都一致，就是希望能將市場改建弄好，盡快完成。

媒體詢問柯派彭來是否是要化解與北農糾紛？彭振聲指出，其實很多事都是「人」的關係，先前曾在高雄市政府服務三十幾年，當時和任何人溝通都無障礙，認為現在對業務的推展會較順暢。

至於吳音寧是否備詢，彭振聲說，會持續與吳溝通，找出對議會、北農都好的方式。吳音寧則表示，會好好和彭溝通。