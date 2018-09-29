〈台北都會〉北農秋節發5千 韓國瑜任內每人發8萬

2018-09-29

〔記者楊心慧、黃建豪、簡惠茹、蔡亞樺／台北報導〕台北農產運銷公司昨召開臨時董事會，但據了解，北市府在會前刻意放消息打擊總經理吳音寧，有媒體提前報導北農昨舉辦中秋聯歡會，員工人人有獎每人一萬元，以及吳音寧十月二日將帶董監事赴歐洲遊玩；但經記者查證，中秋每人五千元禮券並非一萬元，且前總經理韓國瑜任內雖無「參加獎」，但員工每人中秋獎金高達八萬元。至於參訪團則是歷年都有，且均經董事會同意後執行，今年則由前董事長陳景峻簽署同意。

傳今年每人1萬 主秘：給5千元禮券

北農中秋聯歡會昨上午十一時席開七十七桌，有五九○名員工參加，北農主秘路全利指出，獎項普獎五千元禮券，最大獎是電動自行車，每人都有獎，但獎項都有編列年度預算。路解釋，農曆過年前的尾牙期間蔬果交易繁忙，無機會辦尾牙，才選在中秋前後辦餐會、慰勞員工，而受邀者為北農員工及駐場人員、承銷人公會代表等，每年辦一次，已有五、六年歷史。

北農前總經理韓國瑜昨接受記者訪問時表示，任總經理時都有辦中秋聯歡會，但沒發參加獎，而是發中秋禮金，每位員工八萬元。韓指出，每位總經理鼓勵員工的方式不同，而他是加發獎金，讓員工知道辛苦能有報酬。

韓：端午5萬 中秋8萬 董事會同意

韓指出，發獎金前提是達成董事會要求的營運目標，經董事會同意就會發，任職總經理的第一年端午發兩萬、中秋五萬；第二年端午發兩萬、中秋六萬；第三年端午三萬、中秋六萬；第四年端午五萬、中秋八萬。韓國瑜表示，舉辦中秋聯歡會、派發獎金都是經董事會同意，並無太大問題。

吳音寧將帶董監事赴歐參訪 遭批豪華

另有媒體報導，吳音寧將帶北農董監事赴歐洲十二天豪華團行程，其中有去著名觀光景點、outlet，國民黨議員汪志冰還依此痛批北農花錢不手軟。對此吳音寧說明，北農歷年均安排董監事出國考察行程，也經董事會決議通過，今年將到荷蘭花卉批發市場、鹿特丹拱形市場、法國漢吉斯批發市場等參訪，當然也會有觀光和城市特色的行程。

吳：歷年都有 12天行程經董事會通過

至於董監事出國考察行程開放眷屬參加，吳音寧解釋，眷屬都是自費參加，是很正當的行程，盼外界勿過度解讀。

而新任董事長彭振聲則說，由於剛上任所以不會去歐洲參訪團，不過此案經內部研討、預算經董事會通過，且會前往歐洲批發市場，他認為員工去增廣見聞應對業務有所幫助。

對此韓國瑜受訪時也表示，過去歷屆都會安排參訪，標準程序是在前一年先報計畫審查預算，並送董事會審查，董事會同意才執行，且當年考察完畢也要寫報告。

台北市長柯文哲昨被問到北農歐洲參訪團一事，他一改先前對吳音寧的態度表示，公司治理不能這樣講，要看她的業務為何，不能以表面評論一個人，像外交部長不在辦公室上班，本來就要去做外交，勿隨便評論。媒體問及對吳態度似乎變好？柯則稱，對她本來就沒不好，只是要拜託她，該來議會就來議會，有問題就講，又不是不處理，但這也是一個通病，搞社運的到政府裡面，還是適應不良。

針對歐洲參訪團，國民黨台北市長參選人丁守中批評，根本就是觀光旅遊、浪費公帑，吳音寧應該趕快辭職。