〈北部〉《花蓮縣議員選舉─第六選區選情分析》6人首次選議員 平地原民選區7搶2

2018-09-29

記者花孟璟／專題報導

花蓮縣議員第六選區（壽豐鄉、鳳林鎮、萬榮鄉、光復鄉、豐濱鄉）為平地原住民選區，應選二席高達七人搶票，競爭激烈，現任萬榮財爭取連任，其餘包括蔡依靜、林莉芳、賴國祥、曾志德、林正福、吳國民等六人都是首次參選議員。

花蓮平地原住民第六選區七搶二，是議員選情最激烈的選區之一。本屆議員楊德金因助理費案入獄，無法做完任期，現任僅萬榮財Lafi‧Mayaw一人爭取連任。國民黨提名向以現任優先，除了萬榮財之外還提名新人林正福參選。

萬榮財曾任光復鄉北富村長、光復鄉代表會副主席，二○一四年轉戰花蓮縣議員一舉當選，票數只差最高票楊德金不到二百票，去年開始部署連任之路；林正福是壽豐鄉光榮部落的退休警察，同樣走張智冠模式由警察轉議員。

民進黨提名豐濱鄉原住民總召曾志德參選，曾志德曾輔選去年總統大選，民進黨鼓勵年輕族人參政，因而獲徵召參選。

其餘四名候選人都是無黨籍，賴國祥O‧SENG‧KATI來自瑞穗鄉奇美部落，任縣議員楊德金助理多年，具地方服務經驗；蔡依靜Lamen‧Panay則是馬太鞍部落族人，父親蔡義昌雖選過議員卻未能當選，但他曾任光復鄉代表會主席、鄉公所秘書、現任馬太鞍部落會議主席，實力不弱。

今年豐濱鄉一口氣三人出來選議員，除曾志德外，曾選過水璉村長、壽豐鄉代表都落選的吳國民深耕地方已久，首次登記選議員；素人林莉芳則是靜浦村人，原民選區重視家族關係，選舉走向值得關注。