〈北部〉《宜蘭縣議員選舉─頭城鎮選情分析》藍營自家人互打 綠老將遇時力挑戰

2018-09-29

記者張議晨／專題報導

頭城鎮縣議員選舉，國民黨蔡文益、民進黨林金龍尋求連任；但國民黨頭城鎮黨部主委賴良洲，也以無黨籍身分挑戰，被歸類泛綠陣營的時代力量提名林瑞文，還有政治素人劉秋展出馬角逐，五人搶兩席，戰況激烈。

蔡文益原是國民黨縣議員，二○一四年轉戰跑道參選頭城鎮長，卻敗給退黨參選的曹乾舜；二○一五年縣議員林東成涉賄選辭職，蔡文益用無黨籍參與補選，再度當選縣議員。

頭城鎮基本盤藍大於綠，國民黨一直未提名議員人選，直到登記截止最後一刻，蔡文益才拿國民黨推薦書登記，重披黨的戰袍；曾任頭城鎮民代表的賴良洲，原是國民黨鎮黨部主委，竟以無黨身分參選與蔡文益拚戰，形同自家人互打局面，氣氛詭譎。

林金龍是資深議員，也是頭城鎮農會理事長，有農會系統支持，在地方握有資源及人脈，為人低調沉穩，屬民進黨在頭城的戰將，在地方連任呼聲高；不過，也遇到時代力量的挑戰。

時代力量在二○一五年頭城議員補選時，提名蘭陽博物館研究員林正芳參選，首戰拿下一二二七票；下屆選舉林正芳轉戰宜蘭市，縣議員提名林瑞文接棒。

林瑞文曾任醫療顧問公司總經理，以改變地方選風為參選訴求，營造藍、綠以外第三種選擇；劉秋展則是政治素人，宣稱以「一萬元」當競選經費，盼扭轉頭城政局，新人要在政壇老手間爭出線，還得加把勁。