〈北部〉宜蘭模擬公投開票 1票匭3案需59分

2018-09-29

〔記者張議晨／宜蘭報導〕年底大選將在十一月廿四日投票，今年合併公投舉行，有選務人員憂心開票時間冗長，恐開至深夜。宜蘭縣選委會昨實際模擬，依快速開票法演練，單一票匭、三件公投案開票時間約需五十九分鐘，有選務人員坦言，單一票匭開票就要近一小時，若公投件數多，開票時間恐至深夜。

全縣公投總選舉人數約38萬

中選會規劃，地方大選與公投選票領、投分開，公投案每一票匭投三案選票，並採「快速開票法」，加快流程。宜縣選委會解釋，選民依公投案別投入不同票匭，開票先將同意票、不同意票、無效票檢票分類，隨後再由唱票員依序唱票。

宜蘭縣廿歲以上選舉人約卅七萬四千餘人，公投投票年紀下修至十八歲，預估多出一萬二千名公投選舉人，總選舉人數約卅八萬六千人。

全縣設三九九間投開票所，選委會昨模擬開票流程，以規模最大、約一千三百名選舉人數的投開票所，投票率以五成五設定，每案計七百張選票，單匭三案公投票二千一百張；票匭有三名檢票人分票，每案公投各有一名唱票人、監察人，總計九人開票，模擬開票結束，耗時五十九分鐘。

1票所3票匭10案 恐得開到11、12點

縣選委會表示，目前公投有十案通過二階段連署，可能以三、三、四案設置三座票匭，若每座票匭開票要一小時，三座票匭開完至少要三小時，本屆地方選舉，在晚間八點半完成開票作業；下屆合併公投舉辦，何時能全數開票完成，因票所作業時間不定，較難實際推算。不過，參與模擬的選務人員坦言，公投開票結束，恐怕得到深夜十一、十二點。

蘇澳鎮公所民政課長崔明嵩說，快速開票已是折衷方案，流程比預期要好，但首次地方選舉合併多案公投舉辦，很難預估結束時間，只能拜託選務人員做好心理準備。