〈北部〉傅崐萁偽證一審無罪 花檢提8理由上訴

2018-09-29

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣前縣長傅崐萁與鮑廣廷、林德復因涉嫌違反稅捐稽徵法、商業會計法及偽證罪嫌被起訴，花蓮地方法院一審判傅崐萁偽證案無罪。花蓮地檢署認為，法官對所有事證都未給予理由回覆，因此提起上訴，昨並公布八大上訴理由。

花檢：所提12證據 法官未具體回覆

花蓮地檢署主任檢察官兼發言人王怡仁說，原審法官認為被告榮亮公司實際負責人是鮑廣廷，不是傅崐萁，法官對檢方提出多達十二項證據，例如公司大小章都由傅辦公室保管、縣府多位秘書擔任榮亮的土地款帳戶代理交易人、公司登記在傅辦公室，並為縣府台北聯絡處等證據，法官都未具體回覆，也未提出認定鮑廣廷為實際負責人的理由。

花檢指出，除上次提的證據，也加強新事證，以證明榮亮公司負責人是傅崐萁及其家族，例如二○○七年間，傅崐萁曾以榮亮公司名義向黃正一購入五萬餘張幸福人壽股票，被質疑資金來源不明時，傅稱出資者是徐榛蔚家人，但未否認榮亮公司為其所有。

榮亮買股、傅赴中簽約 檢加強新事證

另外，二○一一年十月三十日，傅崐萁以花蓮縣長身分偕徐榛蔚到中國廣西省南寧市，商談健康產業城開發案，徐榛蔚以榮亮公司名義與南寧市政府簽署戰略合作框架協議；另榮亮發起人、原始董監事均為傅家族成員，公司帳戶密碼與徐榛蔚私人帳戶密碼相同。

王怡仁說，綜上證據，依一般人常理認知，均可推定榮亮實際負責人為被告傅崐萁，鮑廣廷是發生交易爭議後才介入頂替，三人於偵查中相互虛偽證述榮亮公司實際負責人為鮑廣廷，應成立偽證罪。

檢方強調，原審認定被告鮑廣廷獨自逃漏稅捐，且均無偽證犯行，實與常理有違。況鮑廣廷及榮亮公司並未全額補稅完畢，原審竟對逾億元的逃稅案件在補稅前同意予以緩刑，其對犯罪人之過度寬典，實有違背人民期待，故提出上述理由。

徐榛蔚透過國民黨縣黨部回應指出，傅崐萁人在獄中，無法對「司法追殺」表達意見。國民黨花縣黨部認為，距選前二個多月，民進黨政府繼所謂「炒股案」之後，再一次粗暴利用司法工具打擊異己，政治迫害莫此為甚。