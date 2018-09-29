〈北部〉苗縣醫療健康園區 10月中啟動

2018-09-29

〔記者蔡政珉、蔡孟尚／綜合報導〕苗栗縣後龍鎮、原規劃由遠雄集團興辦的「健康生活園區BOO案」胎死腹中後，苗栗縣政府重起爐灶改推「苗栗縣衛生醫療健康園區」BOT案，八月獲財政部補助一百二十八萬元辦理促進民間參與前置作業，九月已決標，將於十月中啟動。

促參前置作業 9月決標

苗栗縣政府衛生局表示，縣民對於醫療健康園區期盼已久，促進民間參與前置作業決標後，將由得標廠商邀集相關醫學中心等說明促參案相關內容。

縣府表示，衛生局評估苗栗縣比較需求心臟外科、神經外科、婦產科、小兒科與急重症治療及重大創傷醫療等科別，將向有意願投入促參計畫的對象說明。屆時也會說明可提供多少土地使用面積、簽約期限、苗縣府如何收取權利金與廠商退場機制等，互相交流意見，期待「苗栗縣衛生醫療健康園區」早日啟動。

苗縣衛生局指出，遠雄集團原本申請後龍鎮國有財產署所有的二十．六公頃土地興辦健康生活園區BOO案（興建、擁有、營運），但後來申請解約，向內政部申請停止興辦事業計畫。

之後縣府推動苗栗縣衛生醫療健康園區計畫，通過可行性評估後，向行政院申請撥用土地成功。

此外，新竹縣國際健康智慧城市高峰會昨天開幕 ，在新竹縣長邱鏡淳見證下，中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒與美國芝加哥衛斯蒙市前列腺癌症中心主任布萊恩莫蘭（Brian J. Moran）簽署合作備忘錄，雙方將展開癌症治療技術的交流。