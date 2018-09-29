〈北部〉新豐紅樹林涼亭 3個月被燒毀3次

2018-09-29

〔記者廖雪茹／新豐報導〕新竹縣熱門景點新豐紅樹林，去年八月底一座木造涼亭疑遭縱火燒毀，縣府斥資三百萬元按原貌修復；沒想到近三個月來三度慘遭祝融之災，已局部封閉禁入，縣府準備再花一百萬元辦理緊急修復，預計十月中、下旬完工，警方將加強巡邏。

去年疑遭縱火 花300萬修復

新豐鄉公所表示，位在新豐溪出海口的紅樹林，林相茂密完整，是北台灣唯一可以同時觀賞水筆仔、海茄苳混生的紅樹林生態園區，深具保護價值。

今年2座木造涼亭又遭燒毀

紅毛港遊憩區經由跨橋，來到宛如綠色隧道的紅樹林木棧道，延伸五座木造觀景涼亭和四座平台，方便遊客深入觀察紅樹林生態和濕地生物。

研判是烤肉殘火灰燼起火

去年八月底，紅樹林一座木造涼亭疑遭縱火燒毀，縣府斥資三百萬元修復；未料今年七月五日、八月十七日、九月十五日，另外兩座木造涼亭陸續遭燒毀，其中一座兩層樓涼亭燒了兩處大洞，地方研判可能是有人在二樓烤肉，不慎燒掉地板，殘火灰燼掉落一樓，造成一樓地板和欄杆也跟著起火。

另有傳言指被燒毀處是垃圾桶的位置，懷疑有人蓄意縱火；但新豐鄉公所表示，涼亭都未放置垃圾桶。礙於周邊無監視器，調查面臨困難。

由於紅樹林遊客如織，新豐鄉公所接獲不少民眾陳情，抱怨破壞者沒有公德心，讓遊客好失望。涼亭慘遭燒毀後，現場已圍設警戒措施，局部損壞段管制通行。

局部封閉 10月中下旬完工

縣府交通旅遊處表示，為維護觀光品質，已請開口契約的廠商進場搶修，概估工程費約一百萬元；由於大型機具無法進入木棧道，只能以人力拆卸、搬運，加上近日天候不佳，預計兩、三週後才能修復完成，再移交新豐鄉公所維護管理。

縣府農業處爭取前瞻基礎建設計畫經費，其中濕地生態環境教育展示設施工程，預定年底動工，也將協助修繕紅樹林涼亭、木棧道因年久失修而腐朽的部分，以維護遊客安全。