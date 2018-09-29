〈北部〉標出了 萬件新舊石器文物將有展示中心

2018-09-29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣於鯉魚潭水庫開發及西濱快速道路工程，先後發現舊石器、新石器時代文物，苗栗縣政府提計畫申請補助設置典藏展示中心，但招標不順，歷經兩年十四次流標，終於在上月中旬標出，近萬件文物可望脫離塵封的倉庫，常態展出。

苗縣典藏展示中心 流標14次

苗栗縣鯉魚潭水庫於卅多年前開發時，在大湖鄉發現四百多件舊石器時代文物，因缺乏常設展館，文物只能以夾鍊袋包裝，存放在苗栗縣政府文化觀光局的倉庫，僅曾於十多年前，在三義木雕博物館展出，及日前出借行政院客委會客發中心苗栗園區展出。

公路總局於二○一五年進行西濱快速道路白沙屯到南通灣段環評，在位於通霄鎮白東里的台一線縱貫公路東側緩坡、白沙屯公墓西緣的店子窩，又發現大量的石斧、石核、石片及陶器類的圈足、陶片及繩紋陶器等，經中研院研究員劉益昌鑑定為距今三千三百至四千五百年前，是與紅毛港文化同系統的新石器時代文物，經清點達九千二百七十七件。

工程費1333萬 明年3月完工

苗栗縣長徐耀昌當時前往店子窩遺址勘查後，指示縣府文觀局研擬利用現有庫房場域，提報「苗栗遺址文物典藏展示中心」工程計畫，向行政院文化部申請補助，與鯉魚潭水庫開發時發現的文物，一併妥善保存展出。

擺脫倉庫 未來可常態展出

工程計畫獲文化部同意補助，苗縣府也上網公開招標，但歷經兩年十四次流標，終於在上月中旬順利標出，總工程經費為一千三百三十三萬元。

苗縣府文觀局文化資產科表示， 苗栗遺址文物典藏展示中心將設置於文觀局三樓閒置空間，預計明年三月完成，屆時縣內新、舊石器時代文物將可輪流展出，讓民眾一窺過往先民生活態樣。