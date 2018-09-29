〈北部〉桃園三獻古禮祭孔 分贈智慧糕

2018-09-29

〔記者謝武雄／桃園報導〕昨天是教師節，市府在孔廟舉行祭孔典禮，今年仍由東門國小學生擔任佾生，所有過程都依循三獻古禮共卅二道儀程，完成祭孔大典文化傳承，會後主辦單位還準備限量版的孔夫子書籤、文創紙扇、手機隨意貼及智慧糕、素太牢（米糕），象徵「知書達禮、增長智慧」，於典禮結束後分贈現場觀禮民眾。

東門國小學童擔任佾生獻舞

由於祭孔典禮的服裝相當厚重，往年都會出現佾生身體不舒服下場休息情形，尤其前年因天氣太熱，一口氣有十多名學生身體不適，今年碰到下雨天、氣候較為涼爽，加上所有儀式都在有遮風蔽雨的屋簷下舉行，全場只有一位學生體力不支，下場休息後並無大礙。

祭孔典禮依例由市長鄭文燦擔任「正獻官」，教育局長高安邦、文化局長邱莊秀美、市議員林政賢、黃婉如、陳美梅、孔子後裔孔慶信等人擔任「分獻官」，民政局長湯蕙禎擔任「糾儀官」，桃園市國中、小校長與文化團體代表擔任「陪祭官」，另有執事禮生一二○人、樂生七十人、佾生六十人，共計二五○人。

校長、老師當禮生 傳承文化

其中，禮生、樂生由桃園高中學生與桃園市現任及退休國中小校長、主任、老師代表組成，希望透過社會賢達的言傳身教，傳承傳統文化；由東門國小學生擔任的佾生，左手執籥、右手持翟，按音樂節拍獻舞，配合「三獻禮」，每獻禮各三個樂章，每個樂章由四言八句的詩詞組成，每個字都有不同舞譜舞姿，藉此表達對孔子的崇敬與讚頌之意。