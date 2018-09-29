〈中部〉台中港新規劃 設郵輪、遊艇碼頭

2018-09-29

〔記者黃鐘山／台中報導〕三井outlet年底試營運，將是中台灣首座臨海購物中心，市議員楊典忠昨在議會建議，規劃三井到梧棲漁港觀光渡輪，在港區內海進行消費；市長林佳龍表示，台中港將規劃郵輪與遊艇碼頭，未來增設海堤後，也將增加住商功能，促進發展。

議員建議 三井到梧棲開觀光渡輪

楊典忠說，三井outlet投資案海線民眾引頸期盼，但能不能促進地方繁榮、海線發大財，大家都在看，市府可以在鄰近十九、廿號碼頭創造boardwalk的人行娛樂空間、水上活動，提升臨海公共設施，並仿照高雄旗津渡輪模式，規劃三井到梧棲漁港觀光渡輪，在台中港區內海進行觀光消費活動，讓台中港成為休閒活動的亮點。

經發局長呂曜志表示，三井outlet工程進度已達八、九成，內部櫃位招商已經完成，可望在十一月底進行試營運；都發局長王俊傑說，此案已提出使用執照掛號申請。另外，消防安全也查驗完成，補件完成後，便可核發許可函。

林佳龍則指出，行政院長賴清德日前來台中港，已經確定郵輪與遊艇碼頭規劃，未來將再增設海堤，從臨港路以西至梧棲漁港與三井outlet之間，進行都市計畫檢討變更，增加住商功能，往娛樂生態、經貿商業、重件工業三區北、中、南發展，促進台中港2.0繁榮。