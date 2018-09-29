〈中部〉（台中）機車減空污 全國首創換濾清器補助200元

2018-09-29

〔記者蔡淑媛／台中報導〕改善機車排放空污補助再加碼！台中市公布機車減污三利多，十月起機車氣檢不合格者，更換空氣濾清器可補助兩百元；二行程機車汰換最新六期燃油機車可補助五千至一萬二千元，而機車業者檢驗達標者，一年最多約可獲二萬三千元獎勵金，鼓勵騎士和業者一起改善機車空污排放。

10月開始 實施到明年底

台中市機車約一百七十二萬輛，其中十萬輛為二行程機車，為了進一步改善空污，市長林佳龍昨天宣布全國首創機車減污新補助，經費將利用中央提撥給地方政府的二十％空污基金，台中市依規扣除機車定檢費用後，有三、四千萬經費，補助至明年底。

台中市補助機車檢修合一，針對機車排氣定期檢驗不合格者，補助二百元更換空氣濾清器，全市四百一十一家機車排氣檢驗站都可直接抵扣。環保局指出，機車排氣不合格原因包括機車老舊、零件故障或是空氣濾清器效果不佳，一般濾清器價格約二百五十元至三百元，希望透過部分補助，鼓勵直接更換，改善排放空污。

之前二行程機車汰換購車補助主要為電動機車或自行車，這次改購最新的六期燃油機車也有補助，一般民眾補助五千元，中低收入戶及和平偏鄉專案補助達一萬二千元，對於二行程機車的污染排放，預估可改善達八十九％，而原有電動機車補助仍會持續。

機車業者 有檢驗獎勵金

環保局指出，全市機車定檢率為八十％，為讓機車排氣檢驗站鼓勵更多機車定期檢驗，只要業者達到一定檢驗數，一年最多約可獲得二萬三千元獎勵金。