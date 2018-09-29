〈中部〉沿線崩坍點多 溪頭闢替代道路喊停

2018-09-29

〔記者劉濱銓／南投報導〕鹿谷溪頭重要聯外道路一五一線，由於山道蜿蜒且路幅狹小，路中央還標示禁止超車的雙黃線，以致往來車輛遇到遊覽車或慢車，就容易出現壅塞，先前南投縣政府規劃從溪頭附近的溪坪，開闢替代道路經觀音樹湖延伸至竹山，藉此分流紓解車潮，惟沿線有多處崩坍點，增加通行風險，最後放棄開路。縣府強調，未來會持續優化道路，透過拓寬等方式，改善交通品質。

一五一線是進出溪頭重要道路，尤其靠近溪頭前約七公里路段，沿途道路蜿蜒、路幅狹小，路中央也標示禁止超車的雙黃線，因此不分平假日，只要出遊人車一多，或是遇到慢車，就容易壅塞，甚至回堵。

縣府︰持續優化道路改善交通

縣府表示，多年來民眾反映溪頭塞車問題，以及路幅狹小難超車，但礙於山區路況限制，苦無腹地可再開闢避車道，雖然曾規劃替代道路，由溪坪往觀音樹湖方向接往竹山，以延伸投五十五線方式做為分流之用，但經過可行性評估後，發現沿途經過多個崩坍點，安全風險大，決定不開闢。

現階段解決溪頭交通，仍以道路優化，如在合適路段拓寬路面，以及讓前往溪頭的大車提前繞道，避免與前往杉林溪的車潮「強碰」，盼能儘量減少溪頭塞車問題。

在地縣議員許素霞表示，溪頭除了道路狹小易塞車以外，停車位不足也是一大問題，希望縣府在可拓寬路段加緊腳步，除方便車輛通行，也能增加路邊停車空間，紓解交通壓力。