〈中部〉嘉義市長4人爭霸 各具優劣勢

2018-09-29

記者陳璟民／特稿

下屆嘉義市長選舉，男將女帥四人相爭，其中，民進黨籍現任市長涂醒哲擁醫師、學者背景與政務官、立委經歷，卻非嘉市派系人物，無嫡系樁腳，談不上自有政治幕僚、庶務秘書，過去三年多，苦於施政遭議會與在野杯葛、人事走馬換將、民調滿意度墊底等，可謂「弱勢市長」。

涂被看衰的窘況，在「八二三致災性豪雨」時市區積淹水災情遠較前朝或鄰近縣市輕微，市民感受清疏雨水下水道成效後，有翻揚氣象，順勢強打政績牌，如ＬＥＤ路燈換裝加維護、湖子內區段徵收案 提早配還土地給地主利用，將前朝陳年卡關的污水下水道、市區鐵路高架化動土施工等，爭取選民認同，加上「小英政府」拚期中考過關，預料會全力助涂連任成功。

國民黨提名前市長黃敏惠回鍋角逐，她承接父親、前省議員黃永欽政治血脈，熟悉黨派運作與在地人脈，做過立委、黨副主席至代理主席，當年堪稱「強勢市長」，這次自許「勇媽」，喊出「建設不能停，嘉義一定贏」，宣傳過去兩任九年公園、治水等政績，打出「經濟5＋1」新政見，來勢洶洶。

但黃過去如日中天時，府會不合、鐵高案到卸任沒能突破、「台灣的京都」營造未果等，鄉親對其能力與風格早有定見，與現任的高下也可比較，如今外逢朝野易位、內遭同門廝殺，老面孔恐非靠直播行銷、網紅加持，就能給人嶄新的可期待性與信賴感。

無黨籍市議會議長蕭淑麗系屬「蕭家班」，企圖心強，兩度想披國民黨旗競逐市長，卻連番被黨做掉，前次剪黨證一試後淚眼退選，這回退黨堅選，憑藉派系、議會、市農會資源與本身親和力，深入眷村、社區開拓選票，要在政黨夾殺下爭勝，實力不容小覷，但其問政恢弘度躍升空間大，多年來未見深謀遠慮的市政藍圖，競選政見顯得急就章，且須化解鄉親顧慮「可以不問藍綠，不能沒有黑白」，在在是她圓夢之路要克服的問題。

無黨籍黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統多次競選公職都失利，敗而不餒，再添一筆的機會大。