〈中部〉嘉縣長3選將 分提教育、農業政見

2018-09-29

〔記者林宜樟、曾迺強／嘉義報導〕民進黨提名嘉義縣長參選人翁章梁明天在朴子市成立競選總部，行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全將出席助選，無黨籍縣長參選人、現任縣副縣長吳芳銘預定十月中旬成立競選總部；兩人都在昨天教師節提出教育政見，國民黨提名縣長參選人吳育仁則發表農業政策，爭取選民支持。

翁章梁 明天成立競選總部

翁章梁與嘉縣多位退休校長及現任家長會長發表活化教育政策，強調若當選縣長，將成立教育發展委員會，廣邀各界討論並在三個月內擬定嘉縣教育發展策略；他提出推動在地融合、數位翻轉、特色校園、廣設公托、提振士氣、強健體育政策，教育孩子有能力在社會生存與生活，教會孩子與人相處、團隊合作、分析思考、與時俱進等能力，並舉辦培養團隊合作能力的全縣性學術及運動競賽、獎勵創新能量的教育工作者、鼓勵各校發展特色等。

吳芳銘前晚掛上「打破明文規定，贏向自主新生」看板，昨拋教育政策，減量簡化學校行政、降低家長負擔自主選擇學前教育機構、推動托育、幼兒教育和托老共構融合、科技跨域創新教育、偏鄉小校同盟共榮、深耕閱讀、推動多語（本國語言、外國語言、程式語言和人工智慧語音）、引進國際師資、整合反毒資源等。

吳育仁發表農業政策，前行政院長江宜樺、前農委會主委陳保基到場力挺，他表示，若當選縣長，將成立農業產銷辦公室、推出嘉義縣品牌及食安認證、設立農業創新育成基地等，結合健康農業與觀光，加強國內外農產品行銷，吸引青年投入農業。