〈中部〉嘉168線翁墜溝亡 地方促裝護欄

2018-09-29

〔記者林宜樟／水上報導〕嘉義縣道一六八線水上鄉中庄、忠和兩村交界路段的路寬僅八公尺，路旁排水溝未加蓋，常有騎士為閃避車輛，摔入溝內導致傷亡，前天再傳七十五歲黃姓老翁摔入溝內傷重不治，鄉親要求縣府加蓋或裝設護欄改善，維護民眾安全。

縣府︰納生活圈道路 一年後拓寬

縣府建設處長林永福說，該路段旁排水溝約五百公尺無蓋，裝設簡易護欄需要二百萬餘元，但此路段已排入縣道一六八線生活圈道路計畫二期工程，最快一年後施工拓寬，屆時護欄要拆除，下週與鄉親討論更有效益的作法。

縣議員林緗亭、水上鄉民代表陸怡蓁、中庄村長陳武秋與忠和村長張順興昨到場實勘，長約九百公尺，排水溝範圍有些土地屬私有地，部分有加蓋；黃姓老翁住在縣道旁，前天不慎摔入溝內不治，家人難過地說，已多次看到騎士掉入溝渠受傷，希望政府處理。

林緗亭說，該路段為兩線道，路寬不足，但車流量大，路旁草地傾斜易滑，常有機車、腳踏車騎士閃車時不慎摔入，兩年前曾請縣府協助改善，卻僅設置反光燈柱警示，但間隔大，也無防護功能，現在縣道一六八線生活圈道路一期工程完工通車，車流量更大，已有鄉民意外落入溝內過世，請縣府重新檢討。

林永福表示，縣道一六八線生活圈道路二期工程，公路總局已有規劃報告，縣府將依此確定路線及路寬，進行徵收程序並做先期計畫，最快一年後設計發包，若排水溝還存在，會設計加蓋或護欄，此期間的防護方式將再討論規劃。

張順興說，這兩年多聽聞有七、八起受傷案例，有民眾騎電動車摔下受傷，迄今住療養院；陳武秋表示，生活圈道路工程動輒三到五年才完成，若再有人掉入傷亡，怎麼辦？縣府不能有安全空窗期。