〈中部〉邀老、青農合作 莿桐農會推品牌供應鏈

2018-09-29

〔記者詹士弘、廖淑玲／雲林報導〕因應農村人口老化、老農退場，莿桐農會推動「自有品牌供應鏈」計畫，由農會自創品牌，針對黃豆、空心菜、楊桃等作物，邀老農擔任顧問，延續生產技術，年輕農友合作耕作，打造永續農業；斗南鎮農會則引進水保局輔導的二次方青年「擎翼相挺」團隊，以植保機（無人機）取代人工噴灑藥劑，用科技改變農村。

農會︰老農傳承技術、青農耕作

莿桐農會總幹事張鈺萱表示，農村人口高齡化、缺工嚴重，她發現種植楊桃的老農退休後果園沒人接手經營，面臨廢園，為讓農特產能繼續種植、老農耕作技術可以傳承，並吸引年輕人返鄉務農，農會計畫自創品牌，與農友合作引進現代化耕作技術，以機械取代人工，創造新的農業生態。

張鈺萱說，台灣雖然能種出高品質作物，但因耕作面積太小，農民收入有限，她希望引進供應鏈的概念，與老、青農合作生產作物，農會已邀請專家引入現代化耕作技術，向農民解說機械化生產的高效率，並說服老農擔任顧問，年輕人負責耕作，在擴大耕作面積大量生產下，提高每個農戶收益，農會則負責品牌及管控作物品質，打入國內市場，甚至出口到國外。

斗南農會引進台團隊研發植保機

斗南鎮農會推廣越光米，以稻田彩繪吸引人潮帶動商機，斗南農會總幹事張有擇用手機操控植保機示範田間作業，希望用新科技解決農村缺工及農民施藥中毒問題；他建議將植保機納入農業設備補助，推動科技設備應用在農業生產，吸引青農回到農村。

雲縣府行銷國產羊肉 辦品嘗會

天氣逐漸轉涼，雲林縣政府與雲林縣肉品市場為行銷國產羊肉，昨天邀集養羊戶共襄盛舉辦理品嘗會，呼籲消費者多多購買及支持雲林在地的國產羊肉。