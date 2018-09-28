〈南部〉《選舉線上》如何治水 台南市長選將提對策

2018-09-28

〔記者蔡文居／台南報導〕台南八二三水災災情慘重，市議員盧崑福昨邀集水利局、受災的北門玉港里長林妙香及各市長、議員參選人召開「八二三水災災後檢討會」，林妙香抱怨玉港里淹了四天，是台南淹水最慢退去的地方。「淹水是玉港里的宿命，但我們絕不向命運低頭。」

蘇煥智：台17線西側設閘門和抽水站

蘇煥智建議，應在台十七線西側施作大型防潮閘門和抽水站。他說，台灣治水系統紊亂，前賴市長現在當院長應好好檢討。而中央管轄的河川淤積太嚴重，地方管不到，應讓地方也有參與的機制。

許忠信：台鹽及台糖地闢滯洪池

許忠信則表示，要擋海水他贊成，但山上下來的水要有滯洪池才行。建議應利用台鹽及台糖的土地廣闢滯洪池，台南很多昔日的內海、湖潭也應恢復闢建滯洪池。

林義豐：請世界水利專家來協助

林義豐則批評指出，淹成這樣「太誇張了！」抽水機平時就要巡檢，「預算不夠也一定要生出來」，若當選一定全面檢討，請世界水利專家來協助，這是魄力不夠的問題，「錢不夠，就用生意人的角度來處理」，二個月可完成的工程，一個月就加速完成。

高思博：治水應貼近民眾感受

高思博表示，治水要貼近民眾的感受，發現台南城鄉差距驚人、可怕。巿府花二百多億治水，巿區及街道確實比較不會淹水，卻造成以鄰為壑的代價，像北門不是降雨最多的地方，卻是水退得最慢的地方，不公平也沒人道。

水利局表示，這次連下三天，雨量已超過原先設計的防洪標準所能負荷。此外，社區尚有一些防洪缺口，地主因影響風水而不配合，有待地方協助，還有路堤也不夠高。至於抽水機未正常運作，未來會要求廠商改善，目前玉港里的圍堤經費已經爭取到了，會加速完成。

黃偉哲、陳永和未出席

昨天的檢討會，六位市長參選人中，有蘇煥智、許忠信、林義豐、高思博四人參加，黃偉哲和陳永和則未出席。

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