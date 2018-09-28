〈南部〉官田區汰換管線 下週一停水11.5小時

2018-09-28

〔記者王俊忠／台南報導〕自來水公司第六區管理處為穩定台南市官田區與麻豆區供水需求，辦理「台一線官田北橋至東庄送水管汰換管線工程」，在官田區南六十四線（近台一線隆田營區）施設600m/m臨時管線改接停水施工，預定停水時間為十月一日上午十時起，至同日晚間九時三十分止，影響供水時間總計十一．五小時，若遇豪雨或發佈颱風警報，則本次施工停水取消。

水公司六區處表示，此次停水用戶數計有四千八百廿一戶、水壓降低戶數三萬五千四百五十戶，除停水區域及水壓降低區域外，其餘地區可正常供水，但在復水時管線末端、大樓及地勢較高地區會有供水延遲現象。

5區逾4萬戶受影響

本次停水及水壓降低區域影響範圍計列如下：（停水區域）官田區官田里、東庄里、隆本里、西庄里、隆田里、拔林里；（水壓降低區域）麻豆區、七股區、將軍區、北門區。

施工周邊將交管

考量工程進度及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道，停水期間，請用戶儘早儲水備用，並請停水影響地區民眾注意有關事項，抽水機電源要關閉，慎防火警；勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用污染用水；初期送水可能較混濁，請暫勿取用，等水清後再用，用戶洽詢免付費電話一九一○；查詢網站：https:// wateroff.water.gov.tw/。