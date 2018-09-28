〈南部〉棄置廢溶液污染土地 兄弟檔收押禁見

2018-09-28

〔記者王俊忠／台南報導〕不肖事業廢棄物清除公司歐姓業者，託其擔任公司大貨車司機的胞兄，把大量未處理完成的廢溶液載到台南關廟等偏僻地區掩埋棄置，涉嫌污染土地，還涉及脅迫他人出面頂罪。檢警追查後近日收網，起出三千餘桶廢溶液，歐姓兄弟倆都被收押禁見。

起出逾3000桶 涉嫌脅迫他人頂罪

玉井警分局去年在楠西區，發現有不肖業者將有害廢溶液以桶裝方式棄置在偏僻山區，以致滲漏污染土地，經查出面坦承的犯案者供稱，是遭經營乙級事業廢棄物清除機構的歐姓業者脅迫出面頂罪。

警方報請台南地檢署檢察官陳竹君指揮偵辦，發現歐姓業者是高雄市大寮區的乙級事業廢棄物清除環保企業社負責人，先透過吳姓人士租下位在高雄市大寮區、屏東市工業路及屏東縣萬丹鄉等地的閒置廠房。

歐嫌再請擔任公司司機的胞兄駕駛大貨車，從位於屏東縣枋寮鄉屏南工業區內的乙級事業廢棄物處理機構聿陽科技公司及其他不詳處所，把未處理完成的廢溶液載運到上述廠房存放，再把存放處的廢溶液載到台南市關廟區、六甲區、佳里區、左鎮區、楠西區等地掩埋或棄置。

檢察官陳竹君廿五日指揮刑事局、南市、屏東警方與環保單位共百餘人搜索，傳喚、拘提十四人到案，在遭堆置及掩埋地點查獲總數量達三千餘桶的廢溶液。檢察官訊問後，認為歐氏兄弟倆涉犯廢棄物清理法、恐嚇等嫌疑重大，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見並均獲准，其餘九名被告請回。

採樣化驗廢溶液成分 追查有無共犯

對於棄置的廢溶液是否有污染土地？南檢襄閱主任檢察官柯怡伶表示，檢方已採樣進一步化驗廢溶液成分與有無毒害性，會深入追查土地污染情形及有無其他共犯。