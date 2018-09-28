〈南部〉臺南好停APP繳停車費 省時享優惠

2018-09-28

〔記者蔡文居／台南報導〕南市交通局推出行動支付繳納路邊停車費APP，今年十月一日起，只要加入「臺南好停APP」會員，不僅可以查詢停車格位相關資訊，使用專屬行動支付繳納南市路邊停車費，年底前還可享有首筆停車費免費，以後則是每筆可折扣四元的優惠。

下週一起實施 首筆停車費免費

交通局長林炎成表示，為使停車繳費管道更加多元，交通局官方「臺南好停APP」也加入行動支付行列，於APP輸入車號或掃描繳費單條碼查詢停車費，即可選擇由信用卡扣款繳費，並提供有感的停車繳費優惠，呼籲大家共同體驗、習慣行動支付帶來的便利性。

繼續使用 每筆享4元折扣優惠

停車管理處長黃俊傑指出，「臺南好停APP」除既有提供停車場位置、費率、剩餘格位等資訊查詢，現已導入行動支付服務，自十月一日起，凡「臺南好停APP」會員使用專屬行動（線上）支付繳納南市路邊停車場（含本處自行開單的路外停車場）停車費，至十二月卅一日止，將享有第一筆停車費免費優惠。

如果繼續使用該行動支付，之後每筆停車費再給予折扣四元優惠，希望讓民眾不只感到便利，也能持續享受實質優惠。

黃俊傑表示，使用行動支付繳納停車費的好處多多，具有省紙、省時等優點，而市面上APP支付載具的種類琳琅滿目，但是使用者易產生選擇障礙，「臺南好停APP」一次到位，整合停車找位與繳費服務，讓民眾吾以輕鬆好停、支付享優惠，因此希望請大家多加下載安裝使用。