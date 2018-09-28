〈南部〉世界海灣年會開幕 蔡英文肯定澎登國際舞台

2018-09-28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕籌備經年的世界最美麗海灣組織年會，昨晚正式開幕，計有三十國、超過五十個城市，將近三百位代表齊聚澎湖，總統蔡英文跨海抵澎主持，認為澎湖爭取到國際會議主辦權，是登上國際舞台，展現在地文化與觀光軟實力最佳機會。

澎湖首次舉辦國際級的盛會，全球旅遊慈善皇后選拔賽同時舉行，來自四十八國佳麗齊聚一堂，成為盛會最美麗的隊伍。同時縣府也舉行國際海灣嘉年華遊行打頭陣，遊行隊伍由中正國小集結出發，其中有來自世界各地的組織會員代表，無獨有偶劇團的特色大偶、超吸睛的遠東航空空姐、慈善選美皇后佳麗、澎防部悍馬車重裝登場等。

晚間在馬公市觀音亭休閒園區舉辦盛大開幕晚會，晚會中總統蔡英文、世界最美麗海灣組織主席Maria das Dores Meira、澎湖縣長陳光復、議長劉陳昭玲偕各界嘉賓一同點燈，為系列嘉年華活動揭開序幕。晚會規劃以「海洋．澎湖．融合」為主題，搭配澎湖國家風景區管理處規劃澎湖國際海灣燈光節揭幕，最後以璀璨花火秀點亮澎湖星空，為一系列嘉年華活動揭開序幕。

總統蔡英文表示，面對國際化及全球化之潮流，澎湖能夠爭取到世界最美麗海灣組織年會主辦權實屬不易，是台灣澎湖連結國際的重要平台，更是拓展國際空間、回饋國際社會，發揮軟實力的重要管道；澎湖也要透過此次舉辦盛會，再次向國際證明，台灣在海洋經濟上的實力展現，也是綠色能源的代表。