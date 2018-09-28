〈南部〉全球港灣城市論壇落幕 高雄治水受肯定

2018-09-28

〔記者葛祐豪／高雄報導〕第二屆全球港灣城市論壇昨天落幕，許多新南向城市領袖提出交流需求，參訪滯洪池並針對防洪治水熱烈討論；足見高雄在治水問題處理上，廣受與會外國城市首長肯定。

許立明與37個城市代表 簽署宣言

高雄市代理市長許立明並與三十七個城市代表，共同簽署論壇宣言，建立港灣發展五項共識。今年全球港灣城市論壇擴大到六十五個城市參與，並首創青年論壇、展覽商洽區，總共吸引超過五五○○人次與會。

經過三天活動，論壇昨天落幕，許立明與三十七個城市代表，共同簽署「二○一八全球港灣城市論壇宣言」，將採取與支持下列行動，包括提倡陸地與海洋生態系統的永續環保使用；鼓勵建立宜居與韌性的港灣都市環境；創造創新與包容的港市經濟發展動能；營造安全、參與、活力的港灣城市；深化全球港灣城市之間的相互合作夥伴關係等五項共識。

許立明強調，高雄作為最大的港灣城市，近年於港區發展經貿特區，開創年輕人的就業機會，他相信高雄是帶動台灣下一世紀經濟起飛的重要引擎。

新南向城市領袖 主動提出交流

本次港灣城市論壇最特別的是，許多新南向城市領袖主動提出交流需求，顯示高雄在打造新南向基地的努力上已收成效。除了菲律賓第波羅代表表示參訪高雄滯洪池外，新加坡西北區代表在進行官式拜會時，也針對防洪治水議題進行熱烈討論。

在產業交流方面，印尼棉蘭代表至高雄榮總參觀時表示，希望未來雙邊醫療技術及人才有更深的合作；越南廣義省也向高雄提出取經精緻農業需求，並至旗山與型農交流參訪智慧化抗颱溫室設備。