〈南部〉陳其邁、綠營議員 簽反賭場承諾書

2018-09-28

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對國民黨市長參選人韓國瑜提出旗津設立賭場問題，藍綠昨天再度吵成一團，國民黨指昔日陳菊支持博弈，但立刻遭民進黨反擊不實，民進黨市長參選人陳其邁和議員則分別簽署反賭場承諾書。

國民黨指陳菊支持博弈 市府反駁

高市府則批評國民黨刻意斷章取義、意圖混淆視聽。市府指出，陳菊任內面對多位議員的爭取，皆表示旗津的條件，適合發展各種觀光產業，博弈只是諸多選項之一，她並堅持必須有合法的法源依據，尊重在地居民及公民投票的決定，在未形成共識且於法不合情況下，市府絕對不會開放博弈。

國民黨高雄市議會黨團昨拿出二○○九年元月的新聞影本，報導中陳菊表示，如果要設博弈特區，高雄旗津的條件比澎湖優，因此認定陳菊支持旗津設博弈特區。

民進黨高雄市議會黨團立刻召開記者會反擊，強調當年是國民黨以立院多數表決，通過博弈條款，民進黨黨主席蔡英文表態反對，陳菊後來也回應說，未形成市民共識、且於法不合情況下，高雄市府不會開放博弈。

與會的十幾位民進黨市議員，也在議長康裕成率領下，簽署反賭場承諾書，並呼籲國民黨議員參選人也一起簽署。

民進黨高雄市長參選人陳其邁，昨天也在民間團體代表見證下，在立法院簽署反賭場承諾書，表達高雄堅決拒賭、反對設置賭場的立場。

陳其邁指不推動博弈觀光政策

陳其邁強調，未來任期內，絕對不推動在高雄的博弈觀光政策，更不會支持在台灣、高雄或離島，開放設置賭場的立法與修法，他很遺憾看到對手用譁眾取寵的方式，吸引媒體焦點，這不是正道，更不是高雄市民之福。

反賭聯盟︰離島已公投不要賭場

反賭聯盟執行長何宗勳表示，之前澎湖、金門等離島都已經透過公投，表達不要賭場的立場。這次看到韓國瑜依舊提出設賭場的主張，對照過去他支持賭場設置的立場，雖不意外，但絕不認同。

台灣婦女團體全國聯合會理事王瓊枝指出，她們協助過太多因為沉迷於賭博，導致家庭破碎的例子，不希望看到高雄將來也變成這樣。