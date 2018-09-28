〈南部〉劉櫂豪力爭 台坂村兩部落將有自來水

2018-09-28

〔記者陳賢義／台東報導〕力爭多年終有譜，立委劉櫂豪昨前往台東達仁鄉台坂村拉里巴集會所，與自來水公司董事長郭俊銘、達仁鄉長王光清共同主持「自來水台坂村一至九鄰及拉里巴部落延管工程」動土典禮；整起該工程經費概算四千三百餘萬元，預計明年八月底完工，可提供當地兩百卅六戶居民飲用生活用水，讓居民有乾淨無虞的自來水使用。

水源常中斷 水利署補助改善

自來水公司第十區處表示，台坂村拉里巴部落長期使用簡易自來水，取水設施每逢颱風豪雨侵襲，常使水源中斷，加上缺乏人力及財力，簡水設施日漸失修損壞，嚴重影響供水，造成村民生活不便，今年兩個部落達成使用自來水的共識，經劉櫂豪及各方積極協調，並提報獲水利署補助，辦理延管工程，動土典禮昨由村民見證。

預估明年8月底完工 盼住戶申裝

劉櫂豪表示，年初會同相關單位前往會勘，村落有兩百卅六戶常因枯水或颱風等因素民生用水中斷，因而爭取前瞻基礎建設無自來水地區供水改善計畫改善，總經費四三七四萬元，水公司經評估、規劃、設計，昨動土進行管線工程，後續預計土建、機電工程將陸續完成發包，預估於明年八月底完工。

劉櫂豪說，這起工程預計施做管線工程四一八一公尺，土建工程包含一座淨水場，加上配水池及操作室，及機電工程、包含加壓站、深井、儀表監控設備等，計畫期程管線工程昨動工，土建及機電工程年底前動工。

郭俊銘則表示，政府推動前瞻建設計畫，除了補助偏遠無自來水地區延管工程經費，同時也補助用戶外線費用，整起工程目前共有一百廿四戶提出申請，希望尚未申裝的住戶把握機會申請，分享政府照顧偏遠地區的美意。