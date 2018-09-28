〈南部〉赤腹鷹大遷徙 鷹柱、鷹河超壯觀

2018-09-28

〔記者邱芷柔／屏東報導〕入秋的屏東天空越來越熱鬧，今年赤腹鷹遷徙過境台灣數量累計突破十八萬隻，在歷年秋季數量排序坐四望三，除了知名的墾丁賞鳥景點，昨天有鳥友發現，在瑪家鄉禮納里部落上空出現超過兩百五十隻的赤腹鷹群，專家指出，禮納里部落上空原本就是鷹群過境的路線之一，過去少有人注意，加上今年可能受到熱帶性低氣壓影響，鷹群選擇側風較少的路線飛行，讓禮納里成為新興的賞鳥景點。

研判天候影響 今年已破十八萬隻

由愛鳥鳥友們組成「嘯鷹報報」臉書社團，昨天根據雷達訊號與各地鳥友回報統計，本季赤腹鷹過境數量累計有十八萬六百二十一隻，在歷年秋季數量排序坐四望三，緊追二〇〇六年的十八萬三千二十九隻。

昨天在禮納里拍下過境鷹群的鍾益新說，從上午六點五十分起就有鷹群出現，接連出現三波數量龐大的鷹群，形成「鷹柱」、「鷹河」生態景觀，赤腹鷹的飛行速度相當快，約兩個小時就能從禮納里抵達墾丁，他從去年開始就在禮納里部落觀察過境猛禽，九月起會先有伯勞鳥、赤腹鷹，十月開始則會有「國慶鳥」灰面鵟鷹，過去少有人專程到禮納里賞鳥，近年透過網路社群分享，開始有人注意到這處賞鳥景點。

鷹群選側風較少路線飛行

長年研究猛禽生態的屏科大野生動物保育研究所教授孫元勳表示，透過雷達回波統計，在二〇〇四年時赤腹鷹過境數量達到最高峰二十二萬隻，五、六年前則剩下五、六萬隻，今年再度攀升超過十八萬隻，數量變化相當弔詭，初步研判是天候影響猛禽過境路線及雷達統計。

孫元勳說，近年天候遽變，猛禽會選擇側風較少的路線飛行，颱風環流等天候因素都有可能會改變猛禽過境路線。

瑪家禮納里部落成賞鳥亮點

禮納里部落居民表示，部落有豐富的鳥類生態，近年還可觀察到遷徙性猛禽，未來可望成為部落新的觀光亮點。