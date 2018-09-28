〈台北都會〉柯：中國葉克膜醫師 都是我教的

2018-09-28

〔記者黃建豪、蔡亞樺／台北報導〕因名嘴楊憲宏爆料，使得市長柯文哲遭捲入「花名冊」風波後，民進黨市長參選人姚文智昨質疑，柯文哲頻繁去過十八次中國，應該講清楚。對此，柯文哲昨澄清，當時去中國大部分就是教他們怎麼用葉克膜，因為中國會使用葉克膜的醫生，差不多都是他教過的。

柯文哲昨晚出席在圓山商圈舉辦的「圓山呷辦桌」活動，主打十道以「花」為名的料理，讓民眾花錢認桌，共邀請五百位民眾，並找來柯文哲高歌《世界第一等》同樂。雖是地方盛事，但只有親民黨議員林國成出席，在地藍綠議員為避免與柯同台，僅贊助活動未到場。

對於花名冊事件，連前副總統呂秀蓮都語帶保留稱，柯文哲的確在當年餐會中，講了讓柯文哲太太陳佩琪反應很大的話，至於當初說了什麼？柯昨不滿反問，「妳知道妳昨天晚上吃什麼嗎？我很討厭這種暗示的，要講就明講。」柯文哲表示，楊憲宏當時沒有在現場，究竟聽誰講的，應該要楊憲宏出來說「他聽誰講的？」再問那個人「你講了什麼？」柯接著說，選舉當然有攻防，現在為止他都不會去主動講人家什麼壞話、去搞什麼，因為他覺得這個是很爛的文化。

至於姚文智要求講清楚去中國的原因？柯文哲表示，中國會使用葉克膜的醫生，差不多都是他教的，當初除了東北、新疆的醫院沒有去過以外，其他醫院他都去過，當時去中國大部分就是教他們怎麼用葉克膜。