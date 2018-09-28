〈台北都會〉松信選區展團結 姚與議員聯合競選

2018-09-28

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市黨部昨舉行松山信義區市長與議員聯合競選、配票記者會，市黨部主委陳正德表示，四位爭取連任的松信區議員，「秒殺」就談妥聯合競選與配票事宜，大展團結；另外，陳提到，廿八日登場的首場後援會成立大會，由中山大同區打頭陣，總統兼黨主席蔡英文也將現身加持。

民進黨市黨部八月廿三日起陸續舉辦大安文山區、中正萬華區及內湖南港區聯合競選、配票記者會，昨由松山信義區接續登場，選區黨籍議員參選人包括爭取連任的張茂楠、許淑華、洪健益及許家蓓。

黨籍市長參選人姚文智昨致詞說，松信區是引領都市發展的核心，自己也陸續為該區提出松山機場遷建、五分埔時尚基地及民生社區松南基地「放電樂園」等政見，市民關心的大巨蛋案也會是討論焦點。

陳正德表示，港湖區只用五分鐘敲定聯合競選、配票，松信區更是「秒殺」決定，四位議員高度共識所展現的團結力量，相信市長、議員選舉都能衝高選票，贏得勝利。

中山大同今成立後援會 小英加持

陳也提到，九月廿八日起在六選區的六場後援會成立大會，將是民調黃金交叉的關鍵期，首場由中山大同區上陣，蔡總統將親自到場為市長、議員參選人造勢；此外，從月底開始市長、議員聯合競選總部將陸續成立，合計舉辦逾卅場以上的聯合造勢活動，盼在最後關鍵時刻，市長、議員皆能順利當選。

另外，日前有媒體報導相挺市長柯文哲的前台北市玉蘭花協會理事長陳邱樂世，姚文智競選辦公室透露，廿八日後援會大會，邱會以後援會幹部身分出席挺姚。

對於國民黨市長參選人丁守中競選總部設於和平西路一段，地處中正區，但鄰近綠營票倉萬華區，外界解讀頗具「踩地盤」意味；姚文智說，選其他地點都尊重，但八德大樓是不當黨產，丁嘴巴說沒用但天天在用，「黨庫通國庫」在選舉會被人唾棄，違背轉型正義價值，應當受譴責。

至於姚文智競選總部原鎖定蔡總統二○一六年勝選的北平東路競總，但無黨籍市長參選人李錫錕捷足先登，姚辦表示，該處只是其中一個考慮選項，一直有幾處地點在考慮，預計十月中下旬公布。