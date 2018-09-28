〈台北都會〉首簽柯P認同卡 張凱鈞遭控是詐騙犯

2018-09-28

〔記者郭安家、周敏鴻、涂鉅旻／台北報導〕英國台商協會會長董淑貞昨天爆料，指市議員參選人張凱鈞是從英國騙到中國的詐騙慣犯，涉詐欺、偽造文書等罪嫌，還從她公司盜領三十七萬人民幣（約二○八萬台幣），上海公安局目前在調查本案。張凱鈞昨回應，若涉及不實謠言，絕對會捍衛名譽，提告意圖使人不當選。

市長柯文哲八月推出「柯Ｐ認同卡」，議員參選人簽了才能與柯同框，參選大安文山區議員的張凱鈞，在當天就搶頭香簽卡。

英台商會長控 從英國騙到中國

張凱鈞原是國防大學理工學院兵器系統中心少校研發官，二○○八年奉派英國攻讀博士，卻涉偽造倫敦大學國王學院（ＫＣＬ）的繳費收據，虛報學費三萬五○五英鎊（約當時一六一萬六七六五台幣），二○一三年被國防部緊急調回，由當時的軍事法庭偵辦詐欺、偽造文書罪，張凱鈞被告後改名張凱勛、申請退役，二○一五年桃園地檢署以張凱勛起訴詐欺、偽造文書罪，由桃園地方法院審理中，所以張凱鈞三字未留下案底。

任少校時 虛報學費161萬被訴

董淑貞回憶，二○一一年她在英國幫前總統馬英九助選，並結識張凱鈞；二○一三年張向她求救，指與一名在英國的中國女子來往時，被舉發賣情報，而洩漏者是他的前妻；董淑貞用上關係找時任國防部長楊念祖、國民黨秘書長曾永權及國防立委幫忙陳情，楊念祖反而告誡董淑貞「妳不知道內幕」。

上海工作 被指盜領公司208萬

董淑貞說，楊念祖所指的就是張涉詐領學費案，但她當時不知情，只知張凱鈞並未被依間諜罪起訴，直到二○一四年張叫她「乾媽」拉攏關係，同年十二月她安排張凱鈞到她的上海光頻網科技公司當總經理，張以投標長江三峽WiFi兩千萬人民幣工程的名義，誆騙她支給人事費，東窗事發後被她降為經理。她說，直到有國民黨人士向她提醒張曾詐領學費，她才下定決心開除張，但之後又發現張私自開立支票，涉嫌盜領公司三十七萬人民幣。

張喊冤︰若涉不實謠言 將提告

張凱鈞昨天喊冤，指詐領學費部分，相信國防部會審視他的學費正本文件，讓真理越辯越明。至於上海光頻網，是他與董淑貞等人合夥公司，並無三十七萬元帳目不清狀況；若涉不實謠言，他絕對會告意圖使人不當選，他也懷疑是國民黨指使董淑貞做此指控。

挨告改名 參選議員用原名

張凱鈞說，董淑貞曾向上海公安局經濟犯罪偵查總隊告他，「上海有完整調查過」且未立案，董若有受損，歡迎再循法律途徑處理。對此，董再回應，指當時她問公安局為何未立案？公安局說因張第一時間否認有拿錢，所以才未立案，她已發函要求公安覆議調查。

張凱鈞說，他改名與挨告無關，因調查過程中他嚴重憂鬱，家人擔心風水問題才改名。法界則指，被告在偵查或審理階段改名，或被判刑後改名，司空見慣，可能為了改運，或不想被親友知悉。

張凱鈞近日成立「台北市長挺柯文哲醫師，大安文山挺張凱鈞博士」臉書粉絲團，並宣傳政治獻金帳戶，吸引柯粉支持；董淑貞卻說，此舉令她反感，她揭露過去，即盼不要有人再受騙。

記者昨也致電楊念祖，詢問董淑貞是否曾就張凱鈞之事和他接觸，但楊一概回應「我不清楚」。