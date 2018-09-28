〈台北都會〉紅火蟻入侵林口棒球場 雙北防治爆舌戰

2018-09-28

〔記者陳心瑜、蔡亞樺／綜合報導〕新北市林口社區棒球場在九月十二日貼出封場公告，指「紅火蟻群聚，考量使用者安全而暫停封閉」，現場驚見多達七十座紅火蟻的蟻丘（見圖，記者陳心瑜攝），民眾好奇「是否已妥善除蟻？封場到何時？」對此，新北市政府農業局表示，八月廿三日接獲通報後，立即通知負責管理的台北市政府體育局前來投藥，但未見北市府積極處理，漠視民眾安全。

新北批北市︰沒有積極處理

台北市體育局專員顏德元回應說，事發後立即到場了解並請求新北市動保處就近協助，已列管球場並進行投藥，由於紅火蟻必須等到完全消滅後，監控半年確認沒有紅火蟻才能恢復使用，要等到明年上半年再視狀況決定何時重新開放。

北市指新北︰通報查看沒來

他指出，八月廿三日先在一壘右側區域發現紅火蟻的蹤跡，因場地位於新北市，所以通報新北市農業局前往查看，但八月廿九日當天，新北市農業局沒有派人來；國家紅火蟻防治中心在九月十三日投藥，由台北市動保處提供藥劑，目前已投了兩種藥劑，正在監控中。

新北市議員蔡淑君質疑說，這處球場由台北市政府管轄，為何由新北市政府幫忙「擦屁股」？要求新北市政府趕緊聯絡台北市政府善盡管理之責。

新北市農業局農牧經營科科長張麗珍表示，台北市政府體育局態度消極且置身事外，對於台北市政府表示「曾通報新北市農業局到場查看，但八月廿九日卻沒人來。」張麗珍不滿地說，新北市政府根本就沒有接獲告知，希望台北市政府出示相關公文證明。

對於台北市政府澄清未拖延處理，張麗珍駁斥說，根據防檢局植物疫情管理資訊網顯示，通報地點的這處球場並無紅火蟻防治紀錄，九月廿六日現勘發現蟻丘很多，疫情相當嚴重，「完全不像曾經有投藥控制過」，新北市政府已立即投灑芬普尼藥劑。

對於新北市農業局的批評及質疑，顏德元強調，台北市體育局對於林口棒球場的管理責無旁貸，請新北市政府幫忙都有憑有據，對於新北市農業局的說法予以尊重，「把問題解決才重要」。

林口社區棒球場的舊址因世大運期間興建選手村而拆除，台北市政府因此在林口國中後門附近興建新的林口社區棒球場，目前由台北市政府體育局管理，預計明年一月移交給新北市政府，例假日常有民眾前往練球。