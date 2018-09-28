〈台北都會〉（新北）1年66次 新莊中正路挖路冠軍

〔記者何玉華／新北報導〕「路平、燈亮、水溝通」是新北市長朱立倫的政見，市議會民進黨團昨天在總質詢公布全市去年十大挖掘的路段，批評開挖頻繁，民眾抱怨路不平，「挖路冠軍」的新莊區中正路在一年就開挖六十六次，平均每週有一．二六處地點在挖路；朱立倫表示，道路挖掘有規範，整合路權單位並要求統一開挖，會持續督促改善。
朱立倫︰統一開挖 督促改善
民進黨市議員王淑慧、許昭興、賴秋媚、邱婷蔚、林裔綺昨天聯合質詢，賴秋媚批評說，去年全市道路挖掘第一名是新莊區中正路，一年內竟挖了六十六次，當地民眾苦不堪言，都知道上、下班時間儘量少走中正路、能避就避；她要求市府通盤檢討道路濫挖的問題，有些路段挖掘沒有經過申請程序，現場也沒有設立告示牌。
王淑慧質疑市府缺乏共同管道，才會東挖西補、一挖再挖；林裔綺也說，她的服務處到瑞芳火車站僅約一百公尺的距離，就有多處路面補丁；許昭興表示，民眾抱怨住家後巷的污水下水道工程才剛完工回填，住家附近又開始進行下水道工程，生活及通行品質大受影響。
濫挖有些沒申請 議員促檢討
朱立倫表示，市府對於道路挖掘有嚴格的統一規範，整合路權單位並要求統一開挖，除非有緊急情況才例外，統一開挖都有標準作業流程，包括豎立告示牌、施工必須在規範的時間內完成、回填要恢復成車道標準。
工務局長朱惕之表示，道路施工的監督及路面坑洞凹凸不平，民眾可以透過一九九九免付費電話通報，市府這幾年努力運用科技方式建置路平通報系統，未來在每個施工區都會有即時的監視影像傳回監控中心，對於不遵守規定的施工單位也會開罰。