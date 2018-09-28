〈北部〉《花蓮縣議員選舉─第五選區選情分析》選將票源重疊 七搶三競爭激烈

2018-09-28

記者王峻祺／專題報導

花蓮縣議員選舉第五選區（花蓮市、新城鄉、秀林鄉及吉安鄉的平地原住民）應選三席議員，共計七名參選人登記，除有現任議員余夏夫、笛布斯‧顗賚尋求蟬聯外，花蓮市代李正文、吉安鄉代周駿宥、體育界人士羅名材、林聖富及由民進黨徵召的謝東穎均投入七搶三選戰，競爭相當激烈。

平地原住民選區因親族關係重疊，選情相對複雜，現任議員林秋美以健康為由不再連任，票源成為各方爭取目標，其中笛布斯‧顗賚與林秋美有家族淵源，票源轉移對笛布斯是利多，但笛布斯的表弟、前議員周利根之子周駿宥也出來搶選票。地方人士分析，笛布斯基本票多少受到影響，但她服務口碑不錯，應不致於撼動她的連任之路。

另外，爭取第三屆縣議員連任的余夏夫，今年已七十四歲，兒子余震華選吉安鄉代表，父子聯手發揮母雞帶小雞效應，議員父親替初入政壇的兒子拉抬選情，為未來接棒提前鋪路。

花蓮市民代表李正文轉換跑道參選縣議員，預料可能瓜分笛布斯在花蓮市選票，但親族部分又和余夏夫重疊，恐會拉鋸到彼此家族票源，因僅任一屆市代，基層實力還備受選民檢驗。

上屆議員選舉以落選頭敗北，深耕四年後再戰的羅名材，持續耕耘基層及發展縣內體育，盼在外界看好的選票基礎下，能夠一舉勝選；主動爭取民進黨徵召的遊覽公司董事長謝東穎和在新城鄉經營汽車修理場的政治素人林聖富，政商人脈豐富，雖知名度不足，但實力也不容小覷。