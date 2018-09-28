〈北部〉宜市公所被判拆路還地 徵地改道卡關

2018-09-28

〔記者張議晨／宜蘭報導〕胡姓民眾向宜蘭縣政府標購宜蘭市新生路宜福段一塊建地，卻發現道路侵占土地，透過訴訟爭取權益，法院判決管轄的宜蘭市公所敗訴需「拆路還地」，引發周邊里民不滿，認為道路若拆除，路寬從五公尺縮減至二公尺，對交通衝擊巨大；市公所指出，會再請法院召集協調會，協助解決問題。

宜蘭縣政府二○一四年標售宜福段約一百坪土地，胡女以三百九十一萬元購得；標到後，原擬興建房屋，申請鑑界卻發現建地旁的新生路，約有十公尺長、路幅（寬）約三公尺路段，是屬於她的土地範圍，面積約卅九平方公尺（約十三坪）。胡姓地主認為縣府標售前未完成鑑界，賣給她的竟是道路，侵犯她的土地權益，向宜蘭地方法院提出訴訟，法院認為主張有理，因道路屬宜蘭市公所管轄，判決市公所敗訴需「拆路還地」。

宜蘭地方法院民事執行處昨派員到場履勘，遭致周邊里民抗議，憂心若拆路還地，恐對通行構成危險。

縣府評估，受影響道路長度約十公尺，原擬徵收南側約四十坪農地進行「改道」，但協調半年未有結論；縣議員林志鴻、楊順木認為，縣府應協助徵收一旁農地。

宜蘭市長江聰淵允諾，近期會由法院召開協調庭，邀地主、縣府、市公所、里民討論，公所會盡快跟縣府協調，朝徵收農地方向進行。