〈北部〉國慶煙火 施放焰火彈逾3萬發

2018-09-28

〔記者王錦義／花蓮報導〕主題為「繽紛雙十 璀璨花蓮」二○一八年國慶煙火慶典，將在花蓮港東堤施放多達三萬多發焰火，分成七大主題，還將發射二發台灣目前施放過尺寸最大、重達三十五公斤的廿四吋焰火彈。縣府觀光處指出，交通管制分為絕對及相對管制區，絕對管制區時間為下午二點到晚間十點，方式為管車不管人，管進不管出；相對管制時間為下午五點到晚間十點，採機動調整，住戶則以辦證方式放行。

有2發24吋焰火彈 舞台全長1.3公里

今年國慶煙火發射地點在花蓮港東堤，「舞台」全長一點三公里，是歷年之最，尺寸最大的廿四吋焰火彈去年國慶焰火只有發射一發，花蓮將發射二發，此外包括十六吋焰火彈四發也比去年的二發「加倍」，焰火彈總施放數目也比原先估算的二萬四千八百二十發，加碼至三萬零八百零六發；焰火節目分成念想花蓮、璀璨花蓮、故鄉花蓮、祈願時分、自由之光、和平家園、大同世界共七大主題，縣府表示，今年節目將更加精采，請拭目以待。

周邊交管 民眾觀賞會場在美崙田徑場

國慶煙火開放民眾觀賞的會場，位於花蓮市美崙田徑場，週邊道路將進行交通管制，絕對管制區域包含北濱外（含和平廣場）、海岸路、民權路、民權一街、民權四街、民權五街、民權六街、民權七街、民權八街及民德四街內道路，車輛需憑工作證進入，人員則可徒步進入。

相對管制區域東至花蓮市海岸路、西至中美路（不含道路）、南至民權一街（含道路）、北至順興路及民樂三街（不含道路）、花蓮市海濱街、北濱街全區及周邊道路（含自強街、光華街、大廈街、康樂街、五權街）、中山路十六巷、五權街七巷、海濱街三十三巷、太平洋公園南、北濱段，住戶、飯店旅客車輛憑證件進入。