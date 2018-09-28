〈北部〉香榭大道標案不符程序 蔡碧仲撤案

2018-09-28

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府耗資六億多元將在自由街打造「日出觀光香榭大道」，前縣長傅崐萁任內於尚未通過細部計畫審核就先招標，被交通部觀光局來函指正，更被縣議員莊枝財質疑「偷跑」。代理縣長蔡碧仲認為確實不符行政程序，昨決定先將公開標案撤下，針對預算可能遭中央收回，蔡碧仲強調，若需辦理預算保留，將親自與中央溝通。

交通部：若違反程序發包 補助款由縣府自籌

花蓮縣政府本月三日上網公開招標的「花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程」，金額三點二億餘元，預計今天上午十點半開標，但交通部觀光局近日函文指正花蓮縣政府：「請於工程預算書圖審查程序完備後再辦理上網公告招標，以符本局補助規定；如未完備審查程序即逕行發包，本局相關工程經費請自籌辦理」。等於若縣府違反程序逕行發包，中央補助配合金額部份，需由縣府全額自籌負擔。

代理縣長蔡碧仲認為，日出香榭大道計畫應依正當行政程序檢討後再行辦理，避免因為不合於中央補助規定，造成縣府需負擔六點六億元的沉重財政負擔。他說，原訂今日開標的香榭大道標案，決定先依據採購法相關規定撤下，等程序完備後再行招標。

花縣府：程序尚未完備 招標合約恐有爭議

縣府說明，之前因執行時程問題導致預算可能無法保留，因此在前縣長傅崐萁任內先行辦理公開招標並流標四次。擁有工務專業的副縣長張垂龍檢討計畫流程，發現相關程序尚未完備、與規定未合的情形，如日後細部審查核定版本與已決標簽約版本有所不同，恐產生合約爭議。

蔡碧仲強調，中央全力支持地方重大建設，經費挹注地方責無旁貸，共同將建設做好，惟縣府應以撙節方式辦理及施作，把錢花在刀口上，且應依法行政，才是推動地方建設的正道。

花蓮縣政府表示，日出香榭大道案一○五年七月二十六日經行政院核定工程總經費二．六六億元，其中花東基金七十五％（一．七七億元）、交通部觀光局配合款十五％（○．三五億元）、地方配合款十％（縣府自籌○．二三億元），石材鋪面約三．二億元則由地方自籌，第一期一．八億元已於四月順利標脫。